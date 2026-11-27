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O ponovnom formiranju Ministarstva za Kosovo i Metohiju uveliko se razgovara, a jedan od prioriteta nove vlasti biće ispitivanje dosadašnjeg rada Srpske liste - tokova novca, eventualnih zloupotreba, odnosa ove stranke sa vlašću Aljbina Kurtija, ali i prema samim Srbima na Kosovu, poručio je predstavnik Studentske liste Nemanja Karović.

Karović je u intervjuu za RT Balkan najavio blisku saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i stanovništvom na KiM, pružanje pravne pomoći Srbima u njihovim sporovima sa kosovskom administracijom i uspostavljanje odnosa sa Beogradom bez straha i ucena, prenosi KoSSev.

Upitan da li će buduća vlast zadržati Kancelariju za Kosovo i Metohiju ili ponovo uspostaviti ministarstvo nadležno za Kosovo, Karović je potvrdio da se o tome već razgovara.

- Uveliko se, recimo, razgovara i o tome. Mislim da bi to bila odlična ideja, naročito u ovom momentu, da se ponovo formira Ministarstvo za Kosovo i Metohiju - rekao je Karović.

Međutim, jedan od prvih zadataka nove vlasti, prema njegovim rečima, biće ispitivanje dosadašnjeg delovanja Srpske liste.

- Kada se bude formirala vlada i uspostavila kontrola nad Kancelarijom, jedan od prioriteta biće provera onoga što je činila do sada Srpska lista, u smislu: gde su završavala sredstva, u čijim džepovima, u čijim rukama, da li je tu bilo mahinacija i zloupotreba, kakva je, recimo, bila priroda njihovog odnosa sa režimom Aljbina Kurtija, da li je taj odnos bio u skladu sa interesima srpske zajednice i, naročito važno, kakav je bio odnos Srpske liste prema Srbima koji žive na Kosovu - poručio je Karović i posebno ukazao na pitanje eventualnih političkih pritisaka na Srbe koji primaju sredstva iz budžeta Srbije.

- Da li su se stvari odvijale prema jednoj krilatici koja glasi: ‘Država plaća, partija očekuje’, ko je ucenjivao ljude i ponižavao ih - naglasio je Karović.

Mnogo stvari možemo vrlo brzo sami da uradimo

Govoreći o konkretnim mogućnostima da buduća vlast pomogne Srbima na Kosovu, Nemanja Karović se osvrnuo na nedavnu posetu prve zvanične delegacije Studentske liste Kosovu i Metohiji, tokom koje su razgovarali sa građanima i predstavnicima SPC.

Kazao je da su tokom tih razgovora uvideli da postoje brojni problemi čije rešavanje zavisi isključivo od Srbije.

- Kada smo bili u toj poseti Kosovu i Metohiji, prvoj zvaničnoj delegaciji Studentske liste, mi smo u razgovoru i sa ljudima, i sa monaštvom, i sa igumanom, i sa vladikom, videli koliko, zapravo, ima mnogo stvari koje možemo vrlo brzo da uradimo i koje ne zavise ni od koga drugoga osim od nas samih - rekao je.

Kao prvi korak naveo je oslobađanje ljudi od straha i ucena, a ukazao je i na potrebu da se Srbima obezbedi konkretna stručna pomoć u postupcima pred kosovskim institucijama, uključujući angažovanje pravnika i prevodilaca.

Studentska lista na KiM gleda kroz Ustav Srbije

Karović je upitan i da li nedavna izjava akademika i poslanika Studentske liste da je Kosovo i Metohija "privremeno okupirana južna pokrajina“ predstavlja zvaničan stav ove liste.

Kazao je da se do takvog zaključka može doći i čitanjem programa Studentske liste koji se odnosi na Kosovo, podsetivši da su slične stavove ranije iznosili i drugi njeni predstavnici, među kojima je i akademik Radomir Saičić.

- Stav Studentske liste prema Kosovu i Metohiji bio je jasan od samog početka. Mi na Kosovo i Metohiju gledamo kroz Ustav Republike Srbije, to je sastavni deo naše zemlje i svi dalji budući koraci kretaće iz te tačke - objasnio je on.

Nacrt zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe Karović vidi kao opasnost po imovinska prava SPC i deo višedecenijskog procesa odvajanja srpskog naroda od sopstvenog nasleđa.

- Pri izradi tog nacrta Srpska pravoslavna crkva nije uopšte konsultovana. Ona se čak i ne pominje u tom tekstu. I ne samo to. U tom nacrtu ne pominju se ni oni zakoni koji trenutno predstavljaju garanciju prava Srpske pravoslavne crkve, pre svega se ovo odnosi na imovinska prava na Kosovu i Metohiji - upozorio je.

Ukazao je na Zakon o slobodi veroispovesti, Zakon o specijalnim zaštićenim zonama, kao i na Savet za sprovođenje i nadgledanje, u čijem radu učestvuju predstavnici SPC, međunarodne zajednice i kosovskih institucija. Upravo ovaj Savet, prema njegovim rečima, predstavlja jedan od mehanizama zaštite SPC od eventualne samovolje kosovskih institucija.

Protiv članstva tzv. Kosova u UNESCO

Govoreći o mogućnosti članstva Kosova u UNESCO-u, Karović je ukazao na činjenicu da se četiri srpske srednjovekovne svetinje - Visoki Dečani, Gračanica, Pećka patrijaršija i Bogorodica Ljeviška - već dve decenije nalaze na Listi svetske baštine u opasnosti.

- Tu je vrlo važno pitanje zašto je srpsko nasleđe, koje je istovremeno i svetska baština, u opasnosti? Ko njega ugrožava? Zašto su takve vrednosti izložene mogućnosti nestanka i od koga taj nestanak preti? Zašto ta opasnost postoji i pre 20 godina i dan-danas? - naveo je Karović.