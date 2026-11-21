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Eparhija raško-prizrenska izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog Nacrta zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe, usvojenog u prvom čitanju u Skupštini tzv. Kosova, upozoravajući da bi nova ovlašćenja inspektorata mogla da ugroze zakonom zagarantovana prava Srpske pravoslavne crkve i zaobiđu postojeće mehanizme zaštite manastira i crkava u specijalnim zaštićenim zonama.

Iz Eparhije raško-prizrenske napominju da nacrt, o kojem Srpska pravoslavna crkva nije konsultovana, predviđa osnivanje centralnog inspektorata pri Ministarstvu kulture.

Eparhija upozorava da bi inspektorat imao nova i pojačana ovlašćenja - da nadzire sve radove na kulturnim dobrima, da ih u određenim slučajevima obustavi i da direktno preispituje zakonitost građevinskih aktivnosti u zaštićenim područjima, kao i da preduzima druge akte, koji mogu ozbiljno da zadiru u prava vlasnika kulturnih dobara.

- Naša Eparhija podržava stručan nadzor koji sva kulturna dobra, pa i naše svetinje, čuva od oštećenja i bespravne gradnje. Brine nas, međutim, što bi nova ovlašćenja u praksi mogla biti upotrebljena da se zaobiđe zaštita koju Crkvi već pružaju Zakon o specijalnim zaštićenim zonama, Zakon o verskim slobodama, i drugi važeći propisi. Zakon o specijalnim zaštićenim zonama obavezuje opštine da za određene zahvate zatraži saglasnost Crkve. Ako se dogovor ne postigne, strane su dužne da se obrate Savetu za sprovođenje i nadgledanje, u čijem radu učestvuju Evropska unija, Oebs, dva nadležna kosovska ministarstva i SPC - navodi se u saopštenju.

Eparhija raško-prizrenska navodi da nacrt novog zakona ne pominje ni Zakon o specijalnim zaštićenim zonama, niti Savet za nadgledanje i sprovođenje.

- Time se ostavlja prostor da o pitanjima koja neposredno zadiru u život naših svetinja odlučuje institucija sa ogromnim ovlašćenjima, kojoj specijalnim zakonom nije data neposredna nadležnost unutar specijalnih zaštićenih zona, kao što joj je Zakonom o verskim slobodama onemogućen pristup i intervencije na verskim objektima, sem uz saglasnost verske zajednice - dodaje se u saopštenju.

Iz Eparhije raško-prizrenske navode da su crkve i manastiri na Kosovu vekovima mesta bogosluženja i okupljanja vernog naroda, a manastiri su ujedno i domovi naših monaha i monahinja.

- Za jedno sestrinstvo ili bratstvo, eventualna jednostrana obustava neophodnih popravki ili zabrana radova može da ima ozbiljne posledice. Iako Nacrt ne predviđa promenu vlasništva, SPC bi kao vlasnik mogla biti neposredno ograničena u tome da svoje svetinje adekvatno i blagovremeno održava, obnavlja i koristi u skladu s njihovom namenom i već postojećim zakonskim propisima, a ovlašćenja koja ovaj zakon daje Inspektoratu upućuju i na moguće posledice koje su čak i daleko drastičnije od ograničavanja aktivnosti - navodi se u saopštenju.

Eparhija raško-prizrenska podseća da i Evropska komisija u Izveštaju o Kosovu od 4. novembra 2026. godine⁠ navodi da je nedosledno tumačenje propisa već dovelo do kršenja Zakona o specijalnim zaštićenim zonama.

- Komisija poziva na celovito pravno uređenje zaštite Crkve, zasnovane na Ahtisarijevom planu i potvrđene sporazumom iz 2023. godine, kao i na to da Savet za sprovođenje i nadgledanje u punoj meri vrši svoju ulogu. Komisija EU takođe jasno beleži da se korišćenje nepotpunog imena Crkve i pojedini postupci u vezi s njenim svetinjama doživljavaju kao poricanje njenog identiteta i dovođenje u pitanje njenog verskog i kulturnog nasleđa - napominju iz Eparhije.

Eparhija raško-prizrenska smatra da se nacrt zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe pre konačnog usvajanja, ukoliko ne postoji spremnost da se vrati na dodatne konsultacije, koje su izostale prilikom prvog stavljanja na dnevni red, mora dopuniti jasnom odredbom da se inspekcijskim merama ne mogu ograničiti zakonom već zajemčena prava Crkve, niti zaobići uloga Saveta za nadgledanje i sprovođenje.

- Svaki zakon koji štiti naše svetinje mora da poštuje i pravo Crkve da se o njima stara, kao i slobodu i nesmetan život onih koji u njima žive, služe i mole se Bogu - zaključuje se u saopštenju.

Podsećamo, Srpska lista saopštila je juče da je Skupština tzv. Kosova, uprkos protivljenju njenih poslanika, usvojila u načelu Predlog zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe, za koji tvrdi da daje široka ovlašćenja inspektoratu, a ne garantuje jasno poštovanje prava svojine Srpske pravoslavne crkve i zakona kojima se štite posebnost crkve i njena imovina.