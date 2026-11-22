STUDENTSKI POKRET UPOZORAVA NA NACRT ZAKONA O KULTURNOM NASLEĐU NA KiM: Izrazili zabrinutost zbog mogućih posledica po srpske svetinje
- Studentski pokret upozorio je na Nacrt zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji, uz bojazan da nova ovlašćenja mogu ugroziti zaštitu srpskog kulturnog i verskog nasleđa.
- Navode da propisi nisu doneti uz konsultacije sa Srpskom pravoslavnom crkvom i traže da Priština u daljem postupku uskladi rešenja sa postojećim garancijama i specijalnim zaštićenim zonama.
Studentski pokret oglasio se povodom Nacrta zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji.
Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:
Studentski pokret izražava zabrinutost povodom usvajanja u prvom čitanju Nacrta zakona o Centralnom inspektoratu za kulturno nasleđe u Skupštini tzv. države Kosovo, posebno zbog mogućih posledica novih inspekcijskih ovlašćenja na zaštitu srpskog kulturnog i verskog nasleđa.
Zaštita srpskog kulturnog i verskog nasleđa
Zaštita kulturnog nasleđa mora biti zasnovana na stručnim principima, vladavini prava i poštovanju već uspostavljenih pravnih garancija. Uvođenje novih mehanizama inspekcijskog nadzora ne sme dovesti do umanjivanja posebnog režima zaštite srpskih pravoslavnih manastira i crkava, niti do zaobilaženja postojećih procedura i nadležnosti predviđenih Zakonom o specijalnim zaštićenim zonama.
Posebno zabrinjava činjenica da su ovi propisi doneti bez konsultacija sa Srpskom pravoslavnom crkvom, čiji su verski objekti i imovina neposredno obuhvaćeni predloženim zakonskim rešenjima, čime se direktno umanjuju prava verskih zajednica i zaštita kulturnog nasleđa.
Poziv međunarodnoj zajednici i institucijama u Prištini
Pozivamo nadležne predstavnike međunarodne zajednice da pažljivo prate ovaj proces, imajući u vidu postojeće međunarodnopravne garancije zaštite Srpske pravoslavne crkve, njene imovine i kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji, kao i pravno obavezujuće garancije i obaveze koje je Priština preuzela u procesu normalizacije odnosa sa Beogradom.
Nadležne institucije u Prištini pozivamo da u daljem zakonodavnom postupku obezbede punu usklađenost predloženih rešenja sa navedenim garancijama i mehanizmima zaštite.
Pravna sigurnost i dijalog
Očuvanje kulturnog nasleđa ne sme biti predmet jednostranih institucionalnih rešenja koja mogu ugroziti postojeće garancije zaštite. Ono zahteva pravnu sigurnost, stručnu odgovornost, dijalog i učešće svih zainteresovanih strana.
Kurir.rs