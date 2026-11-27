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Za Božić 2026. godine, 7. januara, u Srbiji je bilo jako hladno vreme. Dan posle pravoslavnog Božića najavljeno je minus 14 stepeni. U Dnevniku televizije "Nova" objavljen je prilog o ljudima koji nemaju krov nad glavom i koji su pravoslavni Božić proveli u prolazima, tunelima i na ulici, a gde su novinari tada slučajno sreli Radomira Saičića, kandidata za predsednika Srbije ispred liste "Studenti ponovo pobeđuju" koji je prišao da pomogne beskućniku.

U prilogu televizije "Nova", koji je objavljen 7. januara 2026. godine, novinarka Anita Ikanović razgovarala je s ljudima koji Božić provode u podzemnim prolazima Beograda. U toku razgovora sa jednim muškarcem prišao mu je Radomir Saičić, iako su ga greškom potpisali kao Radomira Zaičića, dao mu hranu i čestitao praznik.

Radomir Saičić, srpski hemičar, akademik, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i narodni poslanik Studentske liste, prišao je beskućniku i dao mu hranu.

Foto: Printscreen/Nova S

"Čovek nije u povoljnoj životnoj situaciji i eto da pomognemo. Više puta sam sreo ljude u nepovoljnim životnim okolnostima i pokušao da im pomognem, ali socijalne službe ne rade ništa. Ima još nekoliko ljudi koje znam na Svetosavskom platou i na drugim mestima koji su izranjavani i koji su u veoma žalosnom stanju, provode zimske dane, ali država tu ne čini mnogo, uglavnom su posvećeni ličnom bogaćenju i korupciji", rekao je tada Saičić nakon što ga je Ikanović pitala zašto je beskućniku dao hranu i da li ga poznaje.

Foto: Printscreen/Nova S

Prilog koji je objavljen pre 10 meseci ovih dana je ponovo postao aktuelan, naročito isečak sa Saičićem uoči nagađanja da je on potencijalni kandidat Studentske liste za predstojeće predsedničke izbore u Srbiji.