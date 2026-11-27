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Jedna priča iz njegovih školskih dana, kada je sedeo u istoj klupi sa čuvenim književnikom Mešom Selimovićem, posebno podseća na njegove reči o ljudskosti, veri i zajedništvu.

Patrijarh Pavle, rođen kao Gojko Stojčević, ostao je upamćen kao čovek izuzetne skromnosti, blagosti i mudrosti. Tokom svog života nije težio materijalnom bogatstvu niti privilegijama, a narod ga je voleo upravo zbog jednostavnosti, neposrednosti i poruka koje su i danas aktuelne.

Na čelu Srpske pravoslavne crkve bio je od 1990. do 2009. godine, a svojim rečima i delima često je podsećao da su čovekoljublje, praštanje i međusobno poštovanje vrednosti koje ne smeju da zavise od nacionalne ili verske pripadnosti.

Gojko Stojčević Foto: Privatna Arhiva

Jedna zanimljiva priča iz njegovog života ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama. Naime, na Fejsbuk stranici "Ovo je Srbija" objavljena je priča o školskim danima patrijarha Pavla i njegovom drugarstvu sa čuvenim književnikom Mešom Selimovićem.

Sedeli zajedno u školskoj klupi

Patrijarh Pavle, tada još Gojko Stojčević, pohađao je gimnaziju u Tuzli, gde mu je drug iz školske klupe bio upravo Meša Selimović, jedan od najznačajnijih pisaca jugoslovenske književnosti.

Iako je Selimović bio četiri godine stariji, u tadašnjim školama bilo je uobičajeno da učenici istog razreda budu različitih godišta.

O tom periodu života patrijarh Pavle je jednom prilikom govorio prisećajući se kako su zajedno sedeli učenici različitih nacionalnosti i vera, bez opterećenja razlikama koje su kasnije često postajale razlog za podele.

- Ja sam sedeo u prvoj klupi, sa desne mi je strane bio Musliman Meša, a sa leve jedan Hrvat i ja sam bio u sredini. Tako da smo živeli, što se kaže, kao braća, kao svoji - govorio je patrijarh Pavle.

Meša Selimović Foto: Preent Screen Jutub

On je istakao da se u to vreme nacionalne i verske razlike nisu toliko isticale, jer su ljudi jedni druge pre svega posmatrali kao prijatelje i školske drugove.

- Tada se to nije tako osećalo jer se videlo da su vremena teška i da idu još gora pa su te razlike i nacionalne i ove druge bile neprimećujuće. Sad se to suviše ističe ponekad, i nacionalnost i vera. A onda je to bilo, bili smo evo drugovi školski, u istoj klupi smo sedeli Srbin, Hrvat, Musliman - govorio je Pavle.

Među svim ljudima ima i ljudi i neljudi

Posebno snažne su njegove reči o tome da čovekovu vrednost ne određuju ime, poreklo, nacionalnost ili vera, već isključivo njegovi postupci.

- Među svim ljudima, svim nacionalnostima ima i ljudi i neljudi. Ali to zavisi od svakog čoveka, da li će on biti čovek ili nečovek. Ne mogu ljudi da nas uguraju u neljude, a ne mogu ni neljudi da nas uguraju u neljude. To zavisi od nas, ako mi pristanemo da nas uguraju u neljude - poručio je patrijarh Pavle.