Srbin, Musliman i Hrvat sedeli u istoj klupi: Jedan detalj iz života patrijarha Pavla malo ko zna, a njegove reči odzvanjaju i danas
- Posebnu pažnju o životu patrijarha Pavla privukla je priča iz školskih dana u Tuzli, gde je u klupi sedeo sa Mešom Selimovićem i drugim učenicima različitih vera.
- Pavle je poručivao da čovekovu vrednost ne određuju ime, poreklo ni vera, već to da li je čovek ili nečove
Godišnjica smrti patrijarha Pavla, koji je preminuo 15. novembra 2009. godine, obeležena je u znak sećanja na jednog od najvoljenijih poglavara Srpske pravoslavne crkve.Njegov život obeležili su skromnost, mudrost i snažne poruke o ljudskosti, a jedna priča iz školskih dana, kada je sedeo u klupi sa čuvenim književnikom Mešom Selimovićem, i danas privlači posebnu pažnju.
Jedna priča iz njegovih školskih dana, kada je sedeo u istoj klupi sa čuvenim književnikom Mešom Selimovićem, posebno podseća na njegove reči o ljudskosti, veri i zajedništvu.
Patrijarh Pavle, rođen kao Gojko Stojčević, ostao je upamćen kao čovek izuzetne skromnosti, blagosti i mudrosti. Tokom svog života nije težio materijalnom bogatstvu niti privilegijama, a narod ga je voleo upravo zbog jednostavnosti, neposrednosti i poruka koje su i danas aktuelne.
Na čelu Srpske pravoslavne crkve bio je od 1990. do 2009. godine, a svojim rečima i delima često je podsećao da su čovekoljublje, praštanje i međusobno poštovanje vrednosti koje ne smeju da zavise od nacionalne ili verske pripadnosti.
Jedna zanimljiva priča iz njegovog života ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama. Naime, na Fejsbuk stranici "Ovo je Srbija" objavljena je priča o školskim danima patrijarha Pavla i njegovom drugarstvu sa čuvenim književnikom Mešom Selimovićem.
Sedeli zajedno u školskoj klupi
Patrijarh Pavle, tada još Gojko Stojčević, pohađao je gimnaziju u Tuzli, gde mu je drug iz školske klupe bio upravo Meša Selimović, jedan od najznačajnijih pisaca jugoslovenske književnosti.
Iako je Selimović bio četiri godine stariji, u tadašnjim školama bilo je uobičajeno da učenici istog razreda budu različitih godišta.
O tom periodu života patrijarh Pavle je jednom prilikom govorio prisećajući se kako su zajedno sedeli učenici različitih nacionalnosti i vera, bez opterećenja razlikama koje su kasnije često postajale razlog za podele.
- Ja sam sedeo u prvoj klupi, sa desne mi je strane bio Musliman Meša, a sa leve jedan Hrvat i ja sam bio u sredini. Tako da smo živeli, što se kaže, kao braća, kao svoji - govorio je patrijarh Pavle.
On je istakao da se u to vreme nacionalne i verske razlike nisu toliko isticale, jer su ljudi jedni druge pre svega posmatrali kao prijatelje i školske drugove.
- Tada se to nije tako osećalo jer se videlo da su vremena teška i da idu još gora pa su te razlike i nacionalne i ove druge bile neprimećujuće. Sad se to suviše ističe ponekad, i nacionalnost i vera. A onda je to bilo, bili smo evo drugovi školski, u istoj klupi smo sedeli Srbin, Hrvat, Musliman - govorio je Pavle.
Među svim ljudima ima i ljudi i neljudi
Posebno snažne su njegove reči o tome da čovekovu vrednost ne određuju ime, poreklo, nacionalnost ili vera, već isključivo njegovi postupci.
- Među svim ljudima, svim nacionalnostima ima i ljudi i neljudi. Ali to zavisi od svakog čoveka, da li će on biti čovek ili nečovek. Ne mogu ljudi da nas uguraju u neljude, a ne mogu ni neljudi da nas uguraju u neljude. To zavisi od nas, ako mi pristanemo da nas uguraju u neljude - poručio je patrijarh Pavle.
Upravo ova njegova poruka i danas podseća na vrednosti koje je tokom života zastupao – da čovek treba da sačuva dostojanstvo, dobrotu i ljudskost bez obzira na okolnosti u kojima živi.