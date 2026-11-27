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Nastavak suđenja zadvostruko ubistvouMarkuševcu obeležilo je svedočenje Matee Kosinec, sestre ubijene Andree Kosinec. Ona je u junu prošle godine izrešetana zajedno sa partnerom Marijanom Cerinskim, a za njihovo ubistvo sudi se Matiji Mašali, Franu Radinoviću i Andreju Bajcu, bivšem suprugu ubijene žene.

Mašala je optužen da je hicima iz pištolja ubio Andreu i Marijana, dok se Radinoviću na teret stavlja pomaganje u ubistvu. Bajac je, prema optužnici, zbog narušenih odnosa sa bivšom suprugom od Mašale za 20.000 evra naručio njeno ubistvo.

Njih dvojica bili su prijatelji, a Mašala se čak igrao i sa ćerkom Andree i Bajca.

Matea Kosinec detaljno je govorila o odnosu svoje sestre i Bajca, njihovim čestim svađama, nesuglasicama oko zajedničkog deteta, Andreinoj novoj vezi, kao i ponašanju Bajca i njegove porodice nakon dvostrukog ubistva.

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Poslednji susret sa sestrom



Opisala je kako je poslednji put videla sestru dva dana pre ubistva.

- Toga dana rekla mi je da se posvađala sa Bajcem u vezi sa viđanjem zajedničkog deteta. Mislim da se radilo o tome koliko će dana dete biti kod nje, a koliko kod njega - rekla je.

Andrea joj se žalila da ju je Bajac nazivao imenom svoje bivše devojke Katarine Tkalčec, koju su zvali Keti. Sa njom je i Bajčeva majka često pila kafu, a Andrea je, prema rečima svoje sestre, sumnjala da je Bajac istovremeno bio u vezi i sa njom i sa Keti.

Matea je rekla da sa Bajcem nikada nije bila u dobrim odnosima i da gotovo uopšte nisu komunicirali.

- On nije doprinosio domaćinstvu, nije plaćao račune, a jednom prilikom rekao je da će ih plaćati kada i ja budem počela da ih plaćam - svedočila je.

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Eksplicitne fotografije na USB-u



Prisеtila se i eksplicitnih fotografija koje je pronašla njena sestra. Iste slike je u svom iskazu već pominjala i Andreina majka.

- Andrea je na USB memoriji otvorila fotografije među kojima su bile slike Bajca i nekih drugih žena u eksplicitnim sadržajima, a neke od tih žena bile su i maloletne. Tu su bile i fotografije Katarine i njene sestre - tvrdila je Matea.

- Poznato mi je da su se zbog toga Andrea i Bajac posvađali i da je Bajac nasrnuo na nju, zbog čega je na sprat kuće otišao i moj otac kako bi rešio situaciju. U vezi sa tim događajem, Bajac je podneo prijavu protiv mog oca zbog pretnji - nastavila je.

Andrea i Marijan Foto: Instagram



Nova veza sa Marijanom Cerinskim



Matea je opisala i Andreinu vezu sa Marijanom Cerinskim. U početku su i ona i roditelji bili skeptični prema novom partneru njene sestre zbog iskustava sa Bajcem. Roditelji ga nisu puštali u kuću, pa ga je Matea upoznala kod bake.

- Shvatila sam da je normalan, pa sam vrlo brzo počela da odlazim kod Andree i Marijana u njihov stan koji su iznajmili u Črnoj Vodi. Mogu da kažem da su veoma lepo funkcionisali - rekla je.

- Prvi put sam videla svoju sestru Andreu srećnu, ispunjenu i zadovoljnu. Bila je veoma kreativna, volela je da slika i objavljuje sadržaje na Instagramu, ali je zbog svađa sa Bajcem odlučila da ugasi Instagram - ispričala je.

Dodala je da je Andreina ćerka lepo prihvatila Marijana, koji je, prema njenom mišljenju, pokazivao više brige prema devojčici nego njen otac.

Marijan i Andrea Foto: Društvene Mreže, Shutterstock



Šta je usledilo nakon ubistva?

Dva dana nakon ubistva, Matein otac pozvao je Bajca kako bi saznao šta se dešava sa njegovom unukom.

- Tata ga je pozvao jer smo želeli da saznamo kako je devojčica, a mučila nas je i činjenica da je Bajac nedugo pre ovog događaja tražio njen pasoš, pa smo se plašili da ne bi mogao negde da pobegne sa detetom - ispričala je.

Devojčica je do majčine sahrane bila kod Bajca, a dogovor je bio da je porodica Kosinec preuzme nakon pogreba.

- Zapamtila sam da su nam, kad god bismo ih pozvali, govorili da se razgovor snima. Tražila sam da se svako naredno preuzimanje Andreine ćerke odvija na neutralnim mestima, jer se tamo nalaze kamere - rekla je.

Marijan i Andrea Foto: Instagram



Kako je Bajac komentarisao ubistvo?



Na pitanje da li je Bajac ikada komentarisao ubistvo i počinioce, odgovorila je da su joj roditelji preneli sadržaj razgovora koji su sa njim vodili u kafiću. Prema onome što su joj ispričali, Bajac je pomenuo da se Matija Mašala ranije igrao sa njegovom ćerkom u njegovom dvorištu.

- Za Radinovića nikada nisam čula, a roditelji su mi ispričali da su Bajac i njegovi roditelji komentarisali kako su oni na većem gubitku nego mi, što je moje roditelje izuzetno uznemirilo - svedočila je Matea.

- Andrea dugo nije želela da kaže adresu u Črnoj Vodi kako bi sačuvala svoj mir. To je razlog zbog kojeg su se primopredaje deteta obavljale na adresi naše kuće u Kosincima. Tek nekoliko meseci pre ubistva primopredaje su počele da se obavljaju i na adresi u Črnoj Vodi - rekla je.

Devojčica je živela sa majkom, često boravila kod bake i deke, a vikende uglavnom provodila kod Bajca. Matea je više puta bila prisutna kada je Bajac zvao Andreu i tražio da ranije preuzme dete.



Pitanja odbrane o ljubomori



Bajčevu odbranu zanimalo je i da li je Andrea bila ljubomorna na njegovu bivšu devojku Katarinu.

- Sigurno joj nije bilo prijatno da je Bajac naziva imenom bivše devojke dok je bila trudna - odgovorila je Matea.