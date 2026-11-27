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Vlada Crne Gore donela je danas odluku da isplati obeštećenje od oko 18 miliona evrahrvatskim državljanima koji su početkom 90-ih bili zatočeni u logoru Morinj, potvrđeno je "Vijestima" iz izvršne vlasti.

Izvor redakcije rekao je da će od tih 18 miliona evra biti odbijena brojka koju su pojedini logoraši već dobili pred crnogorskim sudovima, tj. da će se tačan iznos naknade utvrđivati od slučaja do slučaja.

Izvor je rekao da je ministar spoljnih poslova Crne Gore, Ervin Ibrahimović ovlašćen da potpiše sporazum s Hrvatskom.

U mestu Morinj, u Kotoru, od 3. oktobra 1991. do 18. avgusta 1992. godine, Jugoslovenska narodna armija (JNA) organizovala je tzv. Centar za prihvat zarobljenika iz Hrvatske, poznat kao "logor Morinj", u kom su bile zatvorene 292 osobe iz dubrovačke regije (dva ministarstva usaglašavala su spiskove zatočenika jer im se dokumentacija o tome ne podudara).