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Banjalučka policija traga za nepoznatim mlađim muškarcem koji je 23. novembra usred dana fizički napao dete u haustoru stambene zgrade u Banjaluci, saznaju "Nezavisne novine".

Kako je potvrđeno iz više izvora, napad se dogodio oko 13:20 sati a reč je o detetu koje pohađa niži razred osnovne škole i ukazana mu je lekarska pomoć.

Prema informacijama izvora "Nezavisnih novina" dete je najverovatnije samo prolazilo kroz haustor kada ga je napao mlađi muškarac.

Policija razgovarala sa stanarima i pregledala kamere



Izvor lista navodi da je navodno dete prvo napadnuto verbalno a zatim i fizički.

- Policija je dolazila i raspitivala se kod stanara zgrade o tome da li su videli ili čuli nešto u haustoru. Nisu detaljisali jer su tražili nekog. Dete koje je napadnuto je najverovatnije prolazilo samo kroz haustor kada ga je, kako smo čuli, usred dana napao dečak ili mladić. Prvo je to bilo verbalno, a zatim i fizički. Povređeno dete je pregledao lekar, a navodno je udareno u predelu lica - rekao je izvor za "Nezavisne novine".

Nakon napada policijski službenici su pregledali i snimke kamera video-nadzora u zgradi.

Šta kažu iz policije?



Kako je "Nezavisnim novinama" potvrđeno iz Policijske uprave Banjaluka, Policijskoj stanici Banjaluka Centar 23. novembra prijavljeno je da je istog dana oko 13:20 časova nepoznato muško lice mlađe životne dobi fizički napalo maloletno lice u Banjaluci.