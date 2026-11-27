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Turskaje suspendovala bezvizni režim za državljane Crne Gore sa običnim pasošima, nepune četiri sedmice nakon što je Podgorica uvela vize državljanima Turske radi usklađivanja sa viznom politikom Evropske unije, prenose crnogorski mediji.

Odluku je potpisao turski predsednik Redžep Tajip Erdogan, a danas je objavljena u turskom Službenom listu. Njome se obustavlja primena dela sporazuma o međusobnom ukidanju viza koji su dve države potpisale u januaru 2008. godine.

1/5 Vidi galeriju Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan Foto: EPA Necati Savas, AP Achmad Ibrahim, EPA Turkish Presidential Press Off

Crna Gora je i prošle godine privremeno uvela vize turskim državljanima nakon što je 26. oktobra u podgoričkom naselju Zabjelo nožem ranjen 25-godišnji Podgoričanin.

Posle napada u Podgorici su održani protesti na kojima se pozivalo na proterivanje Turaka, a nekoliko lokala u vlasništvu turskih državljana je demolirano. Obaveza pribavljanja vize stupila je na snagu 30. oktobra 2025. godine.

Policija je zbog sumnje da su učestvovali u napadu najpre uhapsila jednog državljanina Turske i jednog državljanina Azerbejdžana.

Viši sud u Podgorici ukinuo im je pritvor pošto su snimci video-nadzora potvrdili da su obojica u vreme napada bili u svom smeštaju. Policija je potom uhapsila drugu dvojicu osumnjičenih, obojicu državljane Azerbejdžana.

1/7 Vidi galeriju Veliki broj Podgoričana okupio se u znak protesta, nakon što su turski državljani izboli njihovog sugrađanina, stanje je opsadno Foto: Kurir

Crnogorska vlada je u decembru 2025. ponovo omogućila turskim državljanima ulazak bez vize, ali je dozvoljeni boravak skratila sa 90 na 30 dana. Taj režim važio je do kraja oktobra ove godine.

Odluka o uvođenju vize za ulazak u Crnu Goru primenjuje se od 1. novembra i obuhvata državljane Turske, Rusije, Belorusije, Kine i Saudijske Arabije.