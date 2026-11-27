Željka Cvijanović i Aleksandar Čupić o jačanju saradnje i bratskih odnosa
Bosna i Hercegovina
"JAČANJE SARADNJE I NAŠIH BRATSKIH ODNOSA U OBOSTRANOM INTERESU" Željka Cvijanović se sastala s Aleksandrom Čupićem na sastanku Brdo-Brioni u Ohridu
- Željka Cvijanović je u Ohridu razgovarala sa Aleksandrom Čupićem na marginama sastanka lidera procesa Brdo-Brioni.
- Čestitala mu je na imenovanju i poželela uspeh u obavljanju dužnosti.
- Saglasili su se da su jačanje saradnje i bratskih odnosa u obostranom interesu, uz mir, stabilnost i ekonomski razvoj kao zajedničke prioritete.
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Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović objavila je da je u Ohridu danas razgovarala sa predsednikom Narodne skupštine i v.d. predsednika Srbije Aleksandrom Čupićem.
- Bila je ovo prilika da mu još jednom čestitam na imenovanju i poželim uspeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je poverena - napisala je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži X nakon susreta na marginama sastanka lidera zemalja procesa Brdo-Brioni u Ohridu u Severnoj Makedoniji.
Predsednik Narodne skupštine i v.d. predsednika Srbije Aleksandar Čupić i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović na sastanka lidera Brdo-Brioni u Ohridu Foto: X/Жељка Цвијановић
Cvijanović je istakla da su se usaglasili da je jačanje saradnje i naših bratskih odnosa u obostranom interesu.
- Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti - poručila je Cvijanović.
(Kurir.rs)
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