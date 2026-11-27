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Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović objavila je da je u Ohridu danas razgovarala sa predsednikom Narodne skupštine i v.d. predsednika Srbije Aleksandrom Čupićem.

- Bila je ovo prilika da mu još jednom čestitam na imenovanju i poželim uspeh u obavljanju odgovorne dužnosti koja mu je poverena - napisala je Cvijanović u objavi na društvenoj mreži X nakon susreta na marginama sastanka lidera zemalja procesa Brdo-Brioni u Ohridu u Severnoj Makedoniji.

Predsednik Narodne skupštine i v.d. predsednika Srbije Aleksandar Čupić i srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović na sastanka lidera Brdo-Brioni u Ohridu Foto: X/Жељка Цвијановић

Cvijanović je istakla da su se usaglasili da je jačanje saradnje i naših bratskih odnosa u obostranom interesu.

- Mir, politička stabilnost i ekonomski razvoj ostaju zajednički prioriteti - poručila je Cvijanović.