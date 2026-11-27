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Zagrebačka Dubrava ponovo je poprište oružanog napada na Roberta Palića, preduzetnika čije se ime godinama provlači kroz crne hronike, sudske postupke i fudbalske afere.

Napad se dogodio oko 8:30 sati u Banatskoj ulici, a prema dostupnim informacijama, napadač ga je navodno sačekao u blizini kuće i pucao mu u noge.

Zagrebačka policija potvrdila je da je u pucnjavi iz vatrenog oružja povređen muškarac, koji je zbrinut u zdravstvenoj ustanovi. Težina povreda za sada nije poznata, a policija obavlja uviđaj i traga za počiniocem.

Ovo nije prvi put da se Palić našao na meti oružanog napada. U martu 2025. godine preživeo je gotovo identičnu sačekušu u Dubravi. Tada mu je maskirani napadač prišao s leđa na parkingu kod raskrsnice Štefanovečkog i Gračačkog zavoja i ispalio više hitaca u pravcu njegovih nogu.

Jedan metak pogodio ga je u natkolenicu, nakon čega je završio u bolnici, gde je podvrgnut operaciji.

Robert Palić Foto: YouTube/Printscreen



Od trgovine luksuznim automobilima do optužnice USKOK-a



Robert Palić javnosti je poznat kao preduzetnik, hotelijer i trgovac luksuznim automobilima. Njegovo ime počelo je intenzivnije da se pojavljuje u medijima još 2010. godine, kada je na konferenciji za novinare Dinamajavno prozvao tadašnjeg istražitelja UEFA Robina Bokšića. Tvrdio je da mu Bokšić nije platio 1.200 evra za smeštaj u njegovom hotelu u Crikvenici.

Ipak, najveću pažnju pravosuđa privukao je slučaj koji se odnosio na trgovinu luksuznim automobilima. USKOK je 2019. godine podigao optužnicu protiv Palića i još osam osoba zbog sumnje da su organizovali grupu koja je, prema optužnici, od 2015. do 2018. godine manipulisala kupoprodajom polovnih luksuznih automobila kako bi umanjila poreske obaveze.

U predmetu su se pominjali automobili poput BMW-a 740, Mercedesa S-klase, Mercedes-AMG-a i Porschea Macana. Prema optužbi, vozila su kupovana od različitih kompanija, a zatim prodavana Palićevim firmama po fiktivno uvećanim cenama.

Prema navodima USKOK-a, državna kasa oštećena je za više miliona evra.

Robert Palić Foto: YouTube/Printscreen



Neočekivana nagodba i kazna od 150.000 evra



Posle višegodišnjeg sudskog postupka usledio je preokret. Krajem decembra 2025. godine Palić se nagodio sa USKOK-om i priznao krivicu.

Osuđen je na 11 meseci zatvora, što mu je zamenjeno radom za opšte dobro, uz sporednu novčanu kaznu od 150.000 evra. Pored toga, obavezao se da u roku od dve godine Republici Hrvatskoj nadoknadi 655.146 evra štete.

U istom postupku nagodili su se i njegovi sinovi Roberto i Ivan, kao i deo ostalih optuženih.

Zdravko Mamić Foto: STR / AFP / Profimedia



Veze sa Zdravkom Mamićem i fudbalskim miljeom



Mediji su Palića tokom godina povezivali i sa bivšim čelnikom Dinama Zdravkom Mamićem. Njegovo pojavljivanje na konferenciji za novinare Dinama 2010. godine, kada je javno prozvao istražitelja UEFA Robina Bokšića, ostalo je jedan od upečatljivijih trenutaka njegovog javnog istupanja.

Ono što posebno privlači pažnju jeste činjenica da je Palić u razmaku od nešto više od godinu i po dana dva puta postao meta pucnjave u istoj zagrebačkoj četvrti.

Da li su dva napada povezana, ko stoji iza njih i postoji li motiv koji ima veze sa njegovim poslovnim ili privatnim odnosima, pitanja su na koja tek treba da odgovori policijska istraga.