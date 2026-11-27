Slušaj vest

Muškarac je ranjen u pucnjavi koja se u petak oko 8:30 časova dogodila u Banatskoj ulici u Zagrebu, saopštila je policija. Na njega je pucano iz vatrenog oružja, a nakon ranjavanja pružena mu je lekarska pomoć.

Policija je obezbedila mesto događaja, obavlja uviđaj i traga za počiniocem. Zbog policijskog postupanja, saobraćaj u Banatskoj ulici je obustavljen.

Kako nezvanično saznaje Jutarnji list, reč je o preduzetniku Robertu Paliću, koji je i u martu prošle godine ranjen u sličnoj sačekuši dok je išao u lokal na kafu. Tada mu je nepoznati napadač pucao u noge.

Robert Palić Foto: YouTube/Printscreen

Prema istim nezvaničnim informacijama, Palića je i jutros napadač navodno dočekao u blizini njegove kuće u Dubravi, pucao mu u noge i potom pobegao.

Palić je, inače, sa svojim sinom Robertom bio 2018. optužen zbog utajeporeza prilikom uvoza luksuznih automobila, a kada je u martu prošle godine upucan, već im se više od pet godina sudilo na osnovu USKOK-ove optužnice.

Nakon oporavka od ranjavanja Paliću je dodeljena policijska zaštita pa je na suđenja dolazio u pratnji policajaca u civilu.

Pred sam kraj nove godine, nakon godina suđenja u kojima je poricao krivicu, Palić se 29. decembra prošle godine iznenada odlučio da se nagodi s USKOK-om i prizna krivicu, a isto je učinio i njegov sin kao i gotovo svi ostali optuženi u tom slučaju.