Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", eksplozivna naprava aktivirana je oko četiri sata, a u incidentu je na vozilu nastupila totalna šteta
Crna Gora
AKTIVIRANA BOMBA U PODGORICI! Raznet automobil u dvorištu kuće pomoćnika direktora UIKS-a, Nebojše Jankovića!
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Automobil parkiran u dvorištu kuće pomoćnika direktora Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) Nebojše Jankovića na Zlaticiuništen je jutros u eksploziji.
Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", eksplozivna naprava aktivirana je oko četiri sata, a u incidentu je na vozilu nastupila totalna šteta.
"Vijesti" nezvanično saznaju da je dežurna služba podgoričkog Odeljenja bezbednosti jutros obaveštena da je u dvorištu kuće N.J. aktivirana eksplozivna naprava.
Policija u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgoriciradi na rasvetljavanju događaja, a uviđaj je u toku, saznaju "Vijesti" nezvanično.
(Kurir.rs/Vijesti)
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