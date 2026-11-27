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Učenicima šalje po nekoliko lekcija preko vajbera da ih sami savladaju, ne pregleda domaće zadatke, pravi stručne greške tokom nastave, a najave testova i ocene koristi kao sredstvo pritiska - samo su neki od nalaza Zavoda za školstvo, čiji su nadzornici početkom oktobra kontrolisali rad nastavnice hemije u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi i utvrdili da je njen stručno-pedagoški rad i dalje na nezadovoljavajućem nivou.

Nakon što su nadzornici utvrdili niz ozbiljnih propusta u njenom radu, nastavnica hemije pošla je na bolovanje, potvrđeno je “Vijestima”.

Novi izveštaj pokazuje da propusti u nastavi nisu otklonjeni ni nekoliko meseci nakon što je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio da je jednom učeniku povređeno pravo na kvalitetno obrazovanje.

Na rad i ponašanje nastavnice hemije već duže ukazuju sadašnji i bivši učenici škole, kao i njihovi roditelji, a povodom njihovih pritužbi u toj ustanovi više puta su nadzor obavljali Zavod za školstvo i Prosvetna inspekcija.

Zavod je nastavnici preporučio da obavezno radi na unapređenju sopstvenih stručnih kompetencija, kako učenicima ne bi prenosila naučno netačne informacije. Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, čije su izmene stupile na snagu prošle godine, između ostalog, predviđa i mogućnost prestanka radnog odnosa nastavniku koji ne ostvaruje obrazovne programe u skladu sa propisanim standardima.

Prema zakonskim odredbama, nastavnik se, na osnovu preporuke Zavoda, upućuje na dodatne programe stručnog usavršavanja. Ukoliko se i prilikom ponovne procene njegovog rada utvrdi da ne zadovoljava propisane kriterijume, neće više moći da izvodi nastavu.

Iz Ministarstva prosvete, nauke i inovacija juče su kazali da su upravo oni inicirali kod Zavoda delimični nadzor nastavnice. Kazali su da su u stalnom kontaktu sa školom i da prate postupanje u tom slučaju.

“Upoznati smo sa činjenicom da je Zavod izvršio nadzor, kao i da škola, u okviru svojih nadležnosti, preduzima odgovarajuće mere i radnje. Važno je istaći da je škola, kao poslodavac, nadležna za postupanje prema zaposlenima u skladu sa zakonom i utvrđenim procedurama, dok Ministarstvo prati realizaciju mera i pruža podršku u okviru svojih nadležnosti. nastavnica je trenutno na bolovanju”. kazali su iz ministarstva.

“Od početka godine si katastrofa živa”

U izveštaju Zavoda za školstvo od 3. novembra, u koji su “Vijesti” imale uvid, navodi se da su u radu nastavnice identifikovani propusti u svim segmentima - planiranju, nastavi i učenju i ocenjivanju. Nadzor je obavljen od 5. do 9. oktobra, na zahtev uprave škole iz maja ove godine, kojim je tražena ponovna provera kvaliteta rada nastavnice, godinu nakon prethodnog nadzora.

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju predviđa da direktor ustanove, uz mišljenje nastavničkog veća, podnosi Zavodu zahtev za utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada nastavnika i ako nastavnik u toku polugodišta ne ostvari kvalitet nastave u skladu sa propisanim standardima.

Nadzornici Zavoda, stoji u izveštaju, prisustvovali su časovima hemije u sedmom i devetom razredu, pregledali pedagošku dokumentaciju i razgovarali sa učenicima, roditeljima i upravom te podgoričke škole. Struktura oba posećena časa, naglasili su u nalazu, u potpunosti odstupa od didaktičko-metodičkih zahteva.

Na času u devetom razredu nastavnica je na početku dala pisanu pripremu za test koji je, prema godišnjem planu rada trebalo da bude realizovan na prethodnom času.

Na projektoru su prikazana dva zadatka istog tipa, a rešenje prvog učenica je prepisala iz sveske na tablu, bez ikakvog obrazloženja.

“Kada je više učenika/ca otvoreno ukazalo na nerazumevanje (‘meni ova proporcija uopšte nije jasna’), nastavnica je reagovala neprofesionalno i suprotno pedagoškoj etici, rečima: ‘što je do mene bilo, ja sam to objasnila a vaše je bilo da radite kući, sad radite taj drugi zadatak pa se snađite’”, piše u izveštaju.

Na ponovljene komentare jednog učenika nastavnica je, kako navode nadzornici, reagovala povišenim tonom, etiketirajući ga pred odeljenjem rečima da mu ništa nije jasno od početka časa, da mu nije jasno ni sa drugim nastavnicima, da je od početka godine “katastrofa živa” i da izbegava test.

“Ostatak časa protekao je u pasivnosti učenika/ca i žamoru na koji nastavnica nije reagovala, da bi, pred kraj časa, učenicima/cama uputila kritiku: ‘ja ne mogu da verujem da se ovo dešava, ja dajem maksimum od sebe da vam objasnim i opet isti problem’. Tri minuta pred kraj časa prikazala je rešenja na projektoru, bez komentara”.

Kondenzacija kao fizička veličina

Na času u sedmom razredu nastavnica je, precizirano je izveštaju, na tabli ispisala veliki broj paralelnih, teških i nepovezanih tema, koje bi trebalo obrađivati u okviru više zasebnih časova. Neke od tih tema, prema planu, trebalo je da budu obrađene ranije, a neke na narednom času.

“Konfuzije u izlaganju, nepoštovanje osnovnih didaktičkih principa postupnosti i sistematičnosti (od prostog ka složenom) kod učenika/ca su stvorile pasivnost, zbunjenost, nezainteresovanost za rad i vidno nerazumevanje nastavnih sadržaja”.

Nadzornici su konstatovali i da nastavnica postavlja veliki broj pitanja koja nisu adekvatno objašnjena, koja su izvan nivoa znanja učenika i upućuju na sadržaje koje tek treba da uče.

“Na kraju časa ističe da su joj sublimacija i kondenzacija važne pa diktira definiciju da učenici/ce zapišu ‘kondenzacija je fizička veličina’ praveći stručnu grešku (kondenzacija nije fizička veličina) što ukazuje na nedostatak stručnih predmetnih kompetencija… U neposrednom razgovoru sa učenicima/cama, potvrđeno je da nastavnica po nekoliko časova uopšte ne drži predavanja, već, putem komunikacionih grupa (Vajber i sl.) šalje radne materijale od po nekoliko lekcija koje učenici/ce moraju sami da savladaju”, stoji u izveštaju. Učenici su još nadzornicima kazali i da im je materijal poslat na grupu uz obrazloženje da moraju da ga nauče jer dolazi “inspekcija”.

Prosek odličan, nivo znanja nizak

Nadzornici su utvrdili da nastavnica nedosledno i selektivno primenjuje kriterijume ocenjivanja koje je usvojio Stručni aktiv. Tokom časa u devetom razredu nastavnica je pred odeljenjem iznela tvrdnju da su i prethodne godine radila samo tri učenika.

Uvidom u pedagošku dokumentaciju, međutim, utvrđeno je da je srednja ocena iz hemije u tom odeljenju prethodne školske godine bila 4,19, te da je bilo devet petica i sedam četvorki.

“Ova drastična razlika između javnih tvrdnji nastavnice i zvaničnih ocena ukazuje na odsustvo objektivnosti u ocenjivanju, potencijalno poklanjanje ocena ili svesno korišćenje neistinitih tvrdnji u svrhu pedagoškog pritiska na učenike/ce”, stoji u nalazu.

U vreme nadzora, više od mesec nakon početka školske godine, učenici u odeljenjskoj knjizi nisu imali upisanu nijednu ocenu. Iako je nastavnica naglašavala da redovno zadaje domaće zadatke, utvrđeno je da ih uopšte ne pregleda, zbog čega izostaje povratna informacija o radu, trudu i zalaganju učenika.

Srednja ocena iz hemije na nivou škole prethodne školske godine kretala se od 3,82 do 4,5, što je, prema oceni nadzornika, “u potpunoj suprotnosti sa nivoom neznanja, pasivnosti i nerazumevanja gradiva koji su učenici/ce demonstrirali tokom posete časovima”.

Nadzornici Zavoda još navode da iako je škola preduzela aktivnosti u cilju realizacije preporuka iz prethodnog nadzora, rezultati ankete pokazuju da se svega 25 odsto anketiranih učenika u potpunosti slaže sa konstatacijom da iz hemije imaju priliku za pomoć na časovima dopunske nastave. Sa tom tvrdnjom uglavnom se slaže 19 odsto učenika, uglavnom se ne slaže 12 odsto, u potpunosti se ne slaže 15 odsto, dok 29 odsto ne zna.

Zavod je još preporučio da se ocenjivanje vrši objektivno i kontinuirano, da se redovno pregledaju domaći zadaci, da se nastavnica usavršava radi unapređenja sopstvenih stručnih kompetencija, kao i da prestane sa praksom slanja radnog materijala putem komunikacionih grupa uz zahjev da ga učenici sami nauče.