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U nastavku akcije protiv zloupotrebe kartica i računarskih prevara na štetu jedne poslovne banke u Crnoj Gori krivične prijave podnete su protiv pet osoba, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore. U saopštenju se navodi da dodatna materijalna šteta iznosi više od 340.000 evra.

"U nastavku koordinisanih policijsko-tužilačkih aktivnosti koje Uprava policije i nadležna državna tužilaštva kontinuirano sprovode u cilju rasvetljavanja slučajeva zloupotrebe platnih kartica i računarskih prevara na štetu jedne poslovne banke, službenici odeljenja bezbednosti Podgorica, Nikšić i Plav, uz podršku Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, a u saradnji sa nadležnim osnovnim državnim tužilaštvima u ovim gradovima i po njihovim nalozima, rasvetlili su dodatne slučajeve i podneli krivične prijave protiv pet lica", naveli su iz Uprave policije.

U dosadašnjim aktivnostima, sprovođenjem operativno-kriminalističkih mera i radnji, analizom i proverama podataka o transakcijama, identifikovana su lica za koja se sumnja da su, koristeći inostrane platne kartice, izvršila veći broj neovlašćenih transakcija putem bankomata jedne poslovne banke, čime je ovoj banci u novootkrivenim slučajevima pričinjena dodatna materijalna šteta u ukupnom iznosu od oko 340.000,00 evra, dok ukupna do sada identifikovana šteta u ovom predmetu iznosi oko 2,5 miliona evra.

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica, u koordinaciji i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, podneli su tri krivične prijave protiv S. C. i H. C., koji su prethodno lišeni slobode, kao i protiv za sada neidentifikovanog ženskog lica, zbog sumnje da su počinili krivično delo falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje.

"Dosadašnjom kriminalističkom obradom utvrđeno je da su prijavljena lica, kako se sumnja, u periodu od avgusta do novembra 2026. godine, koristeći inostrane platne kartice, na bankomatima jedne poslovne banke na teritoriji Podgorice, izvršila više stotina neovlašćenih transakcija, kojom prilikom su podigla novac u ukupnom iznosu od 262.394,40 evra, čime je banci pričinjena materijalna šteta u navedenom iznosu", navodi se u saopštenju.

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić rasvetlili su krivična dela počinjena na štetu iste poslovne banke i, u koordinaciji i po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, podneli krivične prijave protiv M. O. i V. O. iz Nikšića, zbog sumnje da su počinile krivična dela računarska prevara i krađa.

Sumnja se da su navedena krivična dela počinjena u periodu od avgusta do novembra ove godine, na način što su, koristeći inostrane platne kartice, na više bankomata jedne poslovne banke na teritoriji Nikšića neovlašćeno podizale novac, čime je banci pričinjena šteta u ukupnom iznosu od 67.340 evra.

"Sumnja se da je M. O. navedena krivična dela počinila putem podstrekavanja, na način što je, dok se nalazila u Sjedinjenim Američkim Državama, svojoj majci V. O. i maloletnom detetu u Crnoj Gori, stavila na raspolaganje svoju platnu karticu izdatu od jedne inostrane banke, iako je znala da na računu povezanom sa tom karticom nema raspoloživih novčanih sredstava", stoji u saopštenju.

Protiv V. O. podneta je krivična prijava zbog sumnje da je počinila krivična dela računarska prevara i krađa u produženom trajanju. Pretresom stana koji koristi V. O. pronađeno je i oduzeto više platnih kartica izdatih od inostranih banaka, za koje se sumnja da su korišćene prilikom izvršenja navedenih krivičnih dela.

Službenici Odeljenja bezbednosti Plav, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, preduzeli su mere i radnje u cilju identifikacije i procesuiranja izvršioca krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba kreditnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje, te su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, podneli krivičnu prijavu protiv S. C. iz tog grada.

"S. C. se sumnjiči da je tokom oktobra i novembra 2026. godine, koristeći inostranu platnu karticu, na bankomatima jedne poslovne banke na teritoriji opštine Plav neovlašćeno podizao novac u ukupnom iznosu od 12.500 evra, čime je banci pričinjena materijalna šteta u navedenom iznosu.

Protiv ovog lica podneto je, prethodno, više krivičnih prijava zbog sumnje da je navedeno krivično delo izvršio na teritoriji više opština u Crnoj Gori", kazali su iz Uprave policije.

Podsećaju da je u prethodno sprovedenim aktivnostima identifikovano i uhapšeno pet osoba zbog sumnje na izvršenje krivičnih dela zloupotreba platnih kartica i kartica za bezgotovinsko plaćanje i računarska prevara, dok je do tada utvrđena ukupna materijalna šteta prelazila dva miliona evra.