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Policija je podnela krivičnu prijavu protiv beranske firme „Z2S“ i njenog ovlašćenog lica Ž.Š., zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za 72.505 evra. Ž.Š. se sumnjiči da je gotovo četiri godine izdavao fiskalne račune, a da pritom Poreskoj upravi nije podnosio mesečne PDV prijave.

Akcija „Evazija“: Krivična prijava protiv pravnog lica iz Berana i ovlašćenog lica u tom pravnom licu, zbog sumnje da suutajili poreze i doprinose u produženom trajanju u iznosu od preko 72.000 evra

Policija je, u saradnji sa Poreskom upravom i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, podnela danas krivičnu prijavu protiv beranske firme „Z2S“ i njenog ovlašćenog lica Ž.Š., zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa.

Iz policije su saopštili da se Ž.Š. se sumnjiči da je, kao ovlašćeno lice beranske firme „Z2S“, od 10. novembra 2021. do 22. jula 2025. godine izdavao fiskalne račune, a da pritom Poreskoj upravi nije podnosio mesečne PDV prijave. Na taj način je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist od 72.505,49 evra, za koliko je oštećen budžet Crne Gore.

Iz policije kažu da službenici Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije, u okviru nacionalnog projekta trajnog karaktera kodnog naziva „Evazija“, nastavljaju sa pojačanim, ciljanim i prioritetnim aktivnostima, usmerenim na razotkrivanje i procesuiranje odgovornih lica iz privrednog sektora, čije kriminalne radnje direktno narušavaju ekonomski poredak države.