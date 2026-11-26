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Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomesečni pritvor Naseru Oriću i ostalima uhapšenima u akciji ”Emisar”.

Pritvor je određen i nekadašnjem poslaniku Nikolini Šljivić, advokatu Siniši Dergancu, i ocu i sinu Mesudu i Mustafi Mustafiću.

Osumnjičenima se na teret stavlja da su u sastavu kriminalnog udruženja počinili krivično delo sprečavanje dokazivanja u predmetu pokušaja teškog ubistva Koste Pandurevića, za koje je osumnjičen odbegli Đorđe Ždrale.

Ratnog zlolinca Nasera Orićauhapsili su pripadnici SIPA-e na njegovom imanju nedaleko na Karauli, nedaleko od Kladnja.

Orić se sumnjiči da je pomagao beguncu Đorđu Ždrali nakon pokušaja ubistva Koste Pandurevića. Uloga Orića je bila da pomogne u skrivanju Ždrale, kao i da obezbedi novac za promenu iskaza.

Pritvor je određen zbog opasnosti od bekstva, bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli uništiti ili sakriti dokaze i tragove važne za krivični postupak, ometati krivični postupak uticajem na osumnjičenog Đorđa Ždralu, koji se i dalje nalazi u bekstvu, zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela koje se osumnjičenima stavlja na teret, težine krivičnog dela, kao i načina izvršenja i posledica krivičnog dela.

Očekuje se da sud odluku i zvanično objavi na svom sajtu.

Policija je posle roćišta uhapšene sprovela u Kazneno-popravni zavod u Banjaluci.

Sve vreme dok je trajalo ročište u Okružnom sudu u Banjaluci, ispred te institucije su bile raspoređene jake policijske snage, a deo policajaca bio je naoružan je dugim cijevima.