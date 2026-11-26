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Predsednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će 8. decembra biti izabrana Vlada Republike Srpske.

Niko je brže nije izabrao, rekao je Dodik.

On je napomenuo da je i Narodna skupština konstituisana u kojoj ima dvotrećinsku većinu.

Igor Dodik je sin Milorada Dodika, lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), i sve značajnija figura u političkom i poslovnom životu Republike Srpske.

Rođen je 1989. godine u Banjaluci i do sada je obavljao funkciju organizacionog sekretara SNSD-a, od februara 2024. godine.

Takođe je generalni menadžer košarkaškog kluba Igokea, a obavljao je i funkciju direktora ABA lige.

Oženjen je Ivanom Pešukić, sa kojom ima troje dece.

Igor Dodik Foto: FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja/FOTO TANJUG

Igor Dodik, novoimenovani mandatar za sastav Vlade Republike Srpske, poručio je u Banjaluci da je ovo za njega velika čast i odgovornost i da je svestan da poverenje koje je dobio mora opravdati svakog dana.

- Zahvaljujem predsedniku Republike Srpske na ukazanom poverenju koje ću morati da dokazujem svakog dana odlukama i rezultatima za dobrobit građana - rekao je Dodik i dodao da je zahvalan i SNSD koji ga je predložio za ovu funkciju.

Naglasio je da je otvoren za predloge, ideje i dijalog, i dodao da će raditi maksimalno transparentno.

Rekao je da će tražiti od svih odgovornost za upravljanje, a da će svako morati da snosi odgovornost za eventualne propuste.

Dodao je da će očuvanje RS i saradnja s Srbijom imati posebno mesto u radu buduće vlade, a izrazio je želju da se sa Srbijom rade zajednički projekti. Kada je reč o EU, rekao je da je za saradnju samo u meri u kojoj bude bilo poštovanja RS.