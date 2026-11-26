Kristijan Josip Periš (32), bivši atletičar i trener paraobaranja ruke koji je preminuo u psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Zagrebu.

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Isplivali su novi detalji iz istrage tragičnog slučaja Kristijana Josipa Periša. Jedan detalj koji je problematičan od početka postupka jeste da li je 32-godišnjak imao metalni bokser kod sebe kada je stigao u Psihijatrijsku kliniku Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru.

Policija mu ga nije oduzela, što je već pomenuo ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović. Međutim, prema dokumentaciji Državnog tužilaštva, medicinsko osoblje ga je primetilo nekoliko sati pre kobnog vezivanja. Načelnik policije Nikola Milina juče je još jednom u Saboru odbacio navode o bokseru, navodeći da prilikom bezbednosne provere Periša policija nije pronašla nikakve predmete pogodne za napad.

Indeksu je sada omogućen pristup bolničkom dokumentu u kojem je bokser eksplicitno naveden među Perišovim ličnim stvarima. Reč je o obrascu o primopredaji ličnih stvari pokojnika, od 22. oktobra 2026. godine, dan nakon Perišove smrti.

Na spisku predmeta predatih jednoj od Perišovih sestara, uz ključeve, dokumenta, novac, sunčane naočare, punjač za mobilni telefon i ručni sat, nalaze se i bokserske gaće.

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Načelnik policije: Nije bilo pomena o bokseru

Milina je juče na tematskoj sednici saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku rekao da policajci prilikom bezbednosne provere kod Periša nisu pronašli nikakve predmete pogodne za napad.

Nakon sednice, novinarima je ponovio da je Periš bezbednosno proveren i da kod njega nije pronađen bokser. Metalni bokser, međutim, pominju i u odluci Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu o proširenju istrage.

Prema izjavi doktorke Lucije Šenjug Mance, tokom razgovora Periš je pokazao metalni bokser gaće i klešta za ceđenje, što policija prethodno nije primetila.

Iz izjave tadašnje direktorke bolnice Majde Grah proizilazi da je Periš tokom razgovora sa doktorkom Silvanom Jelavić predao metalni bokser i još jedan predmet, takozvani cediljku, a posle 16 časova pristao na terapiju.

Prema ovoj izjavi, Periš više nije imao bokser nekoliko sati pre kobne intervencije.

Porodični advokat: Sestre nisu primetile bokser

Ddvokata porodice Periš, Leon Zrnić, govorio je o predatim ličnim stvarima i potvrdi iz bolnice. Rekao je da nije video dokument, i da ima informacije od Kristijanovih sestara da nisu primetile bokser među ličnim stvarima koje su preuzele iz bolnice.

Zato ostaje otvoreno pitanje kako je bokser završio u bolnici i zašto ga policija nije pronašla tokom bezbednosne provere ako ga je Periš u tom trenutku imao kod sebe.

Postavlja se i pitanje šta se dogodilo sa bokserom nakon Perišove smrti, odnosno da li je on zaista predat porodici, s obzirom na to da je bio naveden na bolničkom spisku predatih stvari, ali ga sestre, prema rečima njihovog advokata, nisu primetile.