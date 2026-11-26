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Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je zločin prećutati srpske žrtve u danas usvojenoj Rezoluciji u Evropskom parlamentu, ukazavši na činjenicu da je samo u dve operacije hrvatskih snaga tokom 1990-ih godina život izgubilo oko 1.500 srpskih civila, a izbeglo njih 250.000.

"Radi se o još jednom pokušaju falsifikovanja istorije. Sukob na području Hrvatske doveo je do velikog broja žrtava i izbeglica. U dve operacije hrvatskih snaga, "Bljesak" i "Oluja", ubijeno je oko 1.500 srpskih civila a izbeglo više od 250.000. Prećutkivanje tih činjenica je zločin", rekla je Zaharova na brifingu za novinare

Ona je još jednom skrenula pažnju na kurs u pravcu politizacije i iskrivljavanja istorijskih činjenica, kao i potpirivanja međunacionalne mržnje u tom, ionako nestabilnom, regionu.

Evropski parlament usvojio je u celini Rezoluciju o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara, na zajednički predlog pet poslaničkih grupa, a koju su inicirali hrvatski evroposlanici.

Prema podacima Dokumentaciono informacionog centra "Veritas", od 1990. do 1998. godine stradalo 8.655 lica srpske nacionalnosti sa područja Republike Hrvatske i nekadašnje Republike Srpske Krajine, od čega se 1.461 lice i dalje vodi kao nestalo, a za brojne zločine nad srpskim stanovništvom niko nije krivično odgovarao.