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Predsednik SNSD Milorad Dodikporučio je danas da je Evropski parlament usvajanjem takozvane rezolucije o Vukovaru demonstrirao svu snagu cinizma i revizionizma istorije i da će se Srbi prema njoj odnositi kao da ne postoji.

"Nastavlja s antisrpskom politikom i pokušajem da događajima iz raspada Jugoslavije sakrije kriminalni, genocidni i anticivilizacijski pečat koji su dvadesetom veku dali glavni promoteri te politike - a posebno kada se govori o Hrvatima ili njihovim mentorima, Nemcima", naveo je Dodik.

Ističe da je apsolutni cinizam, bezobrazluk i uvreda da sebe nazivate institucijom koja baštini ideale slobode i pravde, a da niste doneli rezoluciju o Jasenovcu ni o logorima za decu u NDH.

"Ne govorite o prisilnom pokrštavanju ni o genocidu nad stotinama hiljada Srba - a onda donosite rezoluciju o jednoj epizodi rata da biste obrisali stotine hiljada srpskih izgnanika iz Krajine, Slavonije i Baranje. Još gore: ovom rezolucijom ste svakom zločincu nad srpskim detetom u Drugom svetskom ratu ili u zločinačkim akcijama "Bljesak" i "Oluja", dali aboliciju", naveo je Dodik i istakao:

"Pred čovečanstvom ste odavno pali na ispitu - još onda kada ste u antiruskoj histeriji počeli da izjednačavate sovjetsku vlast i nacistički užas", Dodik kaže da su evropski poslanici toliko bezobzirni i bezobrazni da ne mogu da podnesu da su okrenuli glavu nad genocidom nad šest miliona Jevreja, nad milion Srba i nad mnogim drugim - pa sada pokušavaju da epizodama iz jednog složenog rata pokrijete čitav dvadeseti vek u kojem su mnogi bili prvi po uzimanju života, a Srbi među prvima koji su u ime slobode polagali svoj život.

"Više nećemo da ćutimo. I više nećemo ovakve rezolucije i tekstove pripisivati bezobrazluku. Reč je o zločinačkoj nameri i nameri da dvadeseti vek svedete na nekoliko njegovih poslednjih godina. A dvadeseti vek je vek stradanja srpskog naroda. Vek u kojem ste baš vi uradili sve da nas više nema. Ovom rezolucijom to nastavljate i zato se na to nećemo osvrtati, kao da ne postoji", poručio je Dodik na platformi Iks.