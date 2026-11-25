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Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Lintaizjavio je danas da Evropski parlament treba da javno osudi veličanje ustaštva u Hrvatskoj, ideologije koja je bila hrvatska varijanta fašizma i sastavni deo evropskog nacizma.

On je ukazao da nijedan od 12 hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu već sedam dana nije javno osudio masovno isticanje ustaških obeležja tokom Kolone sećanja u Vukovaru koja je održana 18. novembra.

Kako se dodaje u saopštenju Saveza Srba iz regiona, među njima su Karlo Resler, Tonino Picula, Stjepan Nikola Bartulica i Gordan Bosanac koji su predložili jednostran i pristrasan nacrt rezolucije o Vukovaru.

"Skandalozno je da hrvatski poslanici u praksi ne poštuju temeljne vrednosti Evropske unije, među kojima posebno mesto zauzima antifašizam. Među oko 70.000 učesnika u Koloni sećanja bilo je mnogo zastava s ustaškom šahovnicom koja počinje belim poljem, zvaničnim grbom nacističke Nezavisne Države Hrvatske (NDH) tokom Drugog svjetskog rata", naveo je Linta.

Evropski parlament Foto: Printscreen X

On je dodao i da je u toj koloni je bio veliki broj ljudi obučenih u crne uniforme sa obeležjima hrvatske paravojne fromacije HOS, na kojima se nalazi ustaški pozdrav "Za dom spremni", a pod kojim je izvršen genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH.

"Posebno zabrinjava činjenica da je veliki broj ljudi nosio majice, šalove i druge ođevne predmete sa ustaškim slovom U. Tragično je da policija i druge službe nisu ni na koji način reagovale na ovakve pojave koje su suprotne Ustavu i Evropskim konvencijama", rekao je Linta.

Divljaštvo na delu: Skidanje ćiriličnih tabli u Vukovaru Foto: Profimedia

Komemoracija, koja se zvanično naziva Dan sećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, prema Lintinim rečima, u suštini služi kao jedan u nizu mehanizama za širenje atmosfere straha, mržnje, nesigurnosti i pritisaka prema Srbima.

"Zbog toga veliki deo građana Vukovara srpske nacionalnosti svakog 18. novembra napušta grad kako tog dana ne bi bio izložen takvoj atmosferi. Neprihvatljivo je i sramno da hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu ćute pred veličanjem ustaške ideologije. Od njih se očekuje da javno osude ovakve pojave i pokažu da su antifašizam, osuda zločina i zaštita prava nacionalnih zajednica, u ovom slučaju Srba, zaista temeljne evropske vrednosti. Nažalost, to se nije desilo", ukazao je Linta i pozvao Evropski parlament da javno osudi veličanje ustaštva u Hrvatskoj.