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Uoči glasanja o predlogu rezolucije pod nazivom „35. godišnjica pada i razaranja Vukovara”, Memorijalni centar Republike Srpske uputio je otvoreno pismo svim poslanicima Evropskog parlamenta, pozivajući ih da odbace ovaj dokument.

Istovremeno je zatraženo da se ovoj memorijalnoj ustanovi omogući da pred poslanicima i nadležnim telima evropske institucije predstavi dokumentovana svedočanstva o stradanju srpskog naroda, sa posebnim osvrtom na zločine nad Srbima u Hrvatskoj.

U pismu, koje je potpisao direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić, upozorava se da bi usvajanje rezolucije moglo dodatno marginalizovati srpske žrtve u evropskom institucionalnom prostoru, ali i ostaviti dalekosežne posledice na istorijsku nauku, obrazovanje i formiranje istorijske svesti budućih generacija. Posebna zabrinutost izražena je zbog mogućnosti da političke rezolucije postanu osnova za kreiranje obrazovnih sadržaja i udžbenika istorije, čime bi izostavljanje činjenica o stradanju srpskog naroda moglo dovesti do toga da buduće generacije steknu nepotpunu sliku o uzrocima, toku i posledicama ratova devedesetih godina.

Foto: ETAPHOTO/European Parliament/Valentine ZELER, Martin Bertrand / Alamy / Profimedia, Dwi Anoraganingrum / imago stock&people / Profimedia, Printscreen/Youtube, Roger-Viollet via AFP / Roger Viollet / Profimedia

- Trajno pomirenje među narodima ne može se graditi na selektivnom poznavanju prošlosti - navedeno je u pismu.

Ukazano je i na genocid nad Srbima, Jevrejima i Romima u NDH tokom Drugog svetskog rata, kao i na stradanje srpskog stanovništva devedesetih godina u Vukovaru, Gospiću, Sisku, Zagrebu, Bjelovaru, Pakračkoj Poljani, Medačkom džepu i brojnim drugim mestima. U pismu se podseća i na progon više od 250.000 Srba tokom vojnih operacija "Bljesak" i "Oluja".

Posebno je naglašeno da za brojne zločine nad srpskim stanovništvom niko nije krivično odgovarao.

Evropski parlament danas treba da glasa o rezoluciji o Vukovaru. Inicijatori glavnog predloga rezolucije Karl Resler, i hrvatski evroparlamentarci Tonino Picula, Stiven Nikola Bartulica i Gordan Bosanac.

Na ovaj tekst je reagovao Studentski pokret, koji je poručio da dokument ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorijskih događaja i pomirenju među narodima bivše Jugoslavije.