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U Okružnom sudu u Banjaluci završeno je ročište po predlogu Tužilaštva Republike srpske (RS) za određivanje pritvora za Nasera ​​Orića, Nikolinu Šljivić, Mesuda i Mustafu Mustafića, i Sinišu Derganca.

S obzirom na to da je sud isključio javnost sa samog ročišta, advokat Lejla Čović, koja brani Nasera ​​Orića, nije mogla da pruži detalje o sadržaju ročišta niti o samom predlogu za pritvor, ali jeste komentarisala informacije koje su u međuvremenu postale javne.

Ona je oštro odbacila medijske izveštaje o optužbama protiv osumnjičenih, ističući da one ne odgovaraju onome što je tužilaštvo danas iznelo na sudu.

"Većinom su to neistine, proizvoljne informacije koje apsolutno nisu tačne i nisu u skladu sa onim što je tužilaštvo danas iznelo na ročištu i što je predstavljeno braniocima i osumnjičenima. Stoga apelujem na javnost da ne iznosi netačne i neproverene informacije, jer to ima zaista štetne posledice koje će tek biti ispitane i biće predmet provera i istraga", rekla je Čović za ATV.

Advokat je posebno reagovao na tvrdnje o Orićevom kretanju u Istočnom Sarajevu i Lukavici, kao i na navode o predaji novca, rekavši da takve stvari uopšte nisu deo optužbi tužilaštva, i najavio pokretanje istrage.

"Svi navodi koji se odnose na njegovo navodno kretanje u raznim ugostiteljskim objektima u Istočnom Sarajevu i Lukavici, navodne transfere novca i takve i slične tvrdnje su čiste laži i izmišljotine koje nisu ničim potkrepljene. Tužilaštvo ga niti tvrdi niti tereti za tako nešto, i u vezi sa tim, odbrana će pokrenuti istragu i zahtevati da tužilaštvo istraži zašto su takve neistine i informacije procurele u javnost i da preduzme sve zakonom propisane mere u vezi sa tim", naglasio je Čović.