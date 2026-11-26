ADVOKAT NASERA ORIĆA NAKON ROČIŠTA: Priče o restoranima i predaji novca su čiste izmišljotine
- U Okružnom sudu u Banjaluci završeno je ročište za pritvor Nasera Orića, Nikoline Šljivić, Mesuda i Mustafe Mustafića i Siniše Derganca.
- Advokat Lejla Čović odbacila je medijske navode o restoranima, kretanju u Istočnom Sarajevu i predaji novca, uz tvrdnju da su to izmišljotine.
- Odbrana najavljuje istragu zbog curenja informacija, a odluka o pritvoru biće objavljena tokom večeri.
U Okružnom sudu u Banjaluci završeno je ročište po predlogu Tužilaštva Republike srpske (RS) za određivanje pritvora za Nasera Orića, Nikolinu Šljivić, Mesuda i Mustafu Mustafića, i Sinišu Derganca.
S obzirom na to da je sud isključio javnost sa samog ročišta, advokat Lejla Čović, koja brani Nasera Orića, nije mogla da pruži detalje o sadržaju ročišta niti o samom predlogu za pritvor, ali jeste komentarisala informacije koje su u međuvremenu postale javne.
Ona je oštro odbacila medijske izveštaje o optužbama protiv osumnjičenih, ističući da one ne odgovaraju onome što je tužilaštvo danas iznelo na sudu.
"Većinom su to neistine, proizvoljne informacije koje apsolutno nisu tačne i nisu u skladu sa onim što je tužilaštvo danas iznelo na ročištu i što je predstavljeno braniocima i osumnjičenima. Stoga apelujem na javnost da ne iznosi netačne i neproverene informacije, jer to ima zaista štetne posledice koje će tek biti ispitane i biće predmet provera i istraga", rekla je Čović za ATV.
Advokat je posebno reagovao na tvrdnje o Orićevom kretanju u Istočnom Sarajevu i Lukavici, kao i na navode o predaji novca, rekavši da takve stvari uopšte nisu deo optužbi tužilaštva, i najavio pokretanje istrage.
"Svi navodi koji se odnose na njegovo navodno kretanje u raznim ugostiteljskim objektima u Istočnom Sarajevu i Lukavici, navodne transfere novca i takve i slične tvrdnje su čiste laži i izmišljotine koje nisu ničim potkrepljene. Tužilaštvo ga niti tvrdi niti tereti za tako nešto, i u vezi sa tim, odbrana će pokrenuti istragu i zahtevati da tužilaštvo istraži zašto su takve neistine i informacije procurele u javnost i da preduzme sve zakonom propisane mere u vezi sa tim", naglasio je Čović.
Odluka o određivanju pritvora za Orića i ostale biće objavljena tokom večeri.
(Kurir.rs/Klix)