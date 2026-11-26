Slušaj vest

U Okružnom sudu u Banjaluci održano je ročište za određivanje pritvora za Nasera ​​Orića, Nikolinu Šljivić, Mesuda i Mustafu Mustafića i Sinišu Derganca. Advokat uhapšene Nikoline Šljivić, Miljkan Pucar, obratio se medijima nakon ročišta.

- Tužilaštvo je predložilo pritvor za sve osumnjičene iz različitih razloga. Najveći razlozi su protiv Nasera ​​Orića, a i protiv moje klijentkinje Nikoline Šljivić, da ne bi uticala na svedoke, da ne bi ponovila krivično delo i zbog uznemiravanja javnosti - rekao je on.

Odbrana se usprotivila svim ovim predlozima jer smatraju, kako kaže Pucar, da nema zakonskog osnova za određivanje pritvora.

- Nikolina Šljivić je zamoljena da pomogne u smirivanju tih strasti samo zato što je poznavala suprugu i Koste Pandurevića i Đorđa Ždrala. Ona je to i učinila. Verovala je da ne radi ništa nezakonito da bi se postigao dogovor. Oboje imaju malu decu, ta deca treba da žive normalno, u normalnom okruženju, jer su njih dvoje bili veoma dobri i socijalizovani - rekao je on.

On smatra da Tužilaštvo nije iznelo dokaze na osnovu kojih bi Šljivić bio određen pritvor.

- Nema ničega što bi ukazivalo da će ponoviti krivično delo ili da će uticati na bilo koga, posebno ne na Kostu Pandurevića - dodao je.