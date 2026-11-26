Policajci s dugim cevima ispred Okružnog suda u Banjoj Luci: Počelo ročište Oriću i Šljivić

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Jake policijske snage nalaze se ispred Okružnog suda u Banjaluci, gde je počelo ročište za određivanje pritvora Naseru Oriću, Nikolini Šljivić, Mesudu i Mustafi Mustafiću, kao i Siniši Dergancu.

Prema navodima iz istrage, osumnjičeni se dovode u vezu sa skrivanjem i falsifikovanjem dokaza, kao i ometanjem dokaznog postupka u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića.

Orić, Šljivić, Derganc i Mustafa Mustafić sumnjiče se za izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja, u vezi sa sprečavanjem dokazivanja i pokušajem teškog ubistva.

S druge strane, Mesud Mustafić sumnjiči se za izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja, u vezi sa pomaganjem učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i pokušajem teškog ubistva.