POČELO ROČIŠTE NASERU ORIĆU, NIKOLINI ŠLJIVIĆ I OSTALIMA: Policajci s dugim cevima ispred Okružnog suda u Banjaluci (VIDEO)
- Ispred Okružnog suda u Banjaluci počelo je ročište za određivanje pritvora Naseru Oriću, Nikolini Šljivić, Mesudu i Mustafi Mustafiću, kao i Siniši Dergancu.
- Prema istrazi, osumnjičeni se dovode u vezu sa skrivanjem i falsifikovanjem dokaza, ometanjem postupka i pokušajem teškog ubistva Koste Pandurevića.
Jake policijske snage nalaze se ispred Okružnog suda u Banjaluci, gde je počelo ročište za određivanje pritvora Naseru Oriću, Nikolini Šljivić, Mesudu i Mustafi Mustafiću, kao i Siniši Dergancu.
Prema navodima iz istrage, osumnjičeni se dovode u vezu sa skrivanjem i falsifikovanjem dokaza, kao i ometanjem dokaznog postupka u predmetu koji se odnosi na pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića.
Orić, Šljivić, Derganc i Mustafa Mustafić sumnjiče se za izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja, u vezi sa sprečavanjem dokazivanja i pokušajem teškog ubistva.
S druge strane, Mesud Mustafić sumnjiči se za izvršenje krivičnog dela u sastavu kriminalnog udruženja, u vezi sa pomaganjem učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela i pokušajem teškog ubistva.
Uhapšeni se dovode u vezu sa pružanjem pomoći Đorđu Ždrali, koji je nedostupan organima gonjenja i za kojim je raspisana međunarodna poternica.
(Kurir.rs/Avaz.ba)