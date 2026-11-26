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Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da će Zagreb insistirati na tome da Crna Gora mora da reši spor dve zemlje oko kopnene granice pre nego što pristupi Evropskoj uniji i istakao da arbitraža za Hrvatsku nije opcija.

Plenković je rekao da Hrvatska neće dozvoliti zatvaranje pregovaračkog poglavlja 31 (spoljna, bezbednosna i odbrambena politika), dok se ne reši pitanje razgraničenja na kopnu.

"Želimo prvo da rešimo granično pitanje, jer ovaj privremeni režim traje već više od dvadeset godina. Dakle, nema smisla da nešto što je privremeno traje toliko dugo", rekao je Plenković po dolasku na dvodnevni samit Evropskog saveta u Briselu.

Otvaranje pitanja teritorijalnog razgraničenja na način koji je drugačiji od privremenog režima i načela Badinterove komisije (Arbitražna komisija Mirovne konferencije o Jugoslaviji za rešavanje spornih pravnih pitanja tokom raspada SFRJ) bilo bi, kako je istakao, loš signal za Hrvatsku.

"Svako dovođenje u pitanje kopnene granice Hrvatska će tumačiti kao teritorijalne pretenzije Crne Gore prema Hrvatskoj, pre svega mislim na Prevlaku. To ne dolazi u obzir", rekao je Plenković.

Prema njegovom mišljenju, ovo bilateralno pitanje treba rešiti na osnovu principa Badinterove komisije, prema kojima su nekadašnje republičke granice nakon raspada Jugoslavije postale državne granice.

Plenković je naglasio da arbitraža za Hrvatsku nije opcija, budući da njena vlada u nju nema poverenja nakon presude u teritorijalnom sporu sa Slovenijom.

1/11 Vidi galeriju Andrej Plenković, premijer Hrvatske Foto: Nemanja Nikolić

Odnos Hrvatske sa Crnom Gorom, kako je dodao, nije isti kao sa Slovenijom, s obzirom na to da je Crna Gora tokom jugoslovenskih ratova bila "deo bivše SFRJ koja je sprovodila oružanu agresiju na hrvatskoj teritoriji".

Arbitražni sud u Hagu je u sporu između Hrvatske i Slovenije 2017. odlučio da dve trećine Piranskog zaliva pripadne Sloveniji, kao i da Slovenija dobije slobodan pristup međunarodnim vodama u Jadranskom moru, ali Zagreb tu odluku ne priznaje.

Slovenija je blokirala pristupne pregovore Hrvatske s EU dok Zagreb nije pristao na arbitražu, ali je 2015. godine jednostrano izašao iz arbitražnog postupka zbog otkrivenih nedozvoljenih kontakata slovenskog arbitra i predstavnice slovenske vlade.

Foto: esfera/Shutterstock

Hrvatska je u oktobru dostavila članicama EU osam zahteva koje povezuje sa podrškom završetku crnogorskih pristupnih pregovora. Među njima su pitanja granice, vlasništva nad školskim brodom "Jadran", ratnih zločina, obeštećenja bivših zatočenika logora Morinj, nestalih osoba i imovinskih prava hrvatskih državljana.

Podgorica planira da preostala poglavlja zatvori do kraja godine, kako bi postala članica EU 2028. godine.

U Briselu danas počinje Specijalni samit Evropskog saveta čije su glavne teme pregovori o novom višegodišnjem budžetu Evropske unije i rat u Ukrajini.