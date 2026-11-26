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Vozače u većem delu Hrvatske danas očekuju mokri i klizavi kolovozi, dok u Gorskom kotaru mestimično pada sneg.

Situaciju dodatno otežavaju niske temperature koje stvaraju poledicu, kao i kiša koja se ledi pri dodiru sa tlom. Prema izveštaju Hrvatskog autokluba (HAK), zbog lokalno obilnijih padavina moguće je zadržavanje većih količina vode na putu, pri čemu su posebno rizični mostovi i nadvožnjaci, dok na planinskim deonicama postoji opasnost od odrona i klizišta.

Nezgode i kolone na autoputevima A3 i A6

Pored loših vremenskih uslova, saobraćaj na ključnim putnim pravcima dodatno usporavaju brojne saobraćajne nezgode i kvarovi.

Na zagrebačkoj obilaznici, odnosno autoputu A3 Bregana–Lipovac u smeru ka Bregani, zabeležene su dve nezgode – jedna između čvorova Buzin i Lučko, gde je brzina ograničena na 40 km/h, a druga između Savskog mosta i čvora Kosnica na 38. kilometru. Na obe deonice vozi se u dve trake, uz kolone duge oko kilometar.

Slični problemi zabeleženi su i na autoputu A6 Rijeka–Zagreb. Zbog kiše koja se ledi na tlu, između čvorova Bosiljevo 2 i Oštrovica na snazi je ograničenje brzine od 40 km/h.

Dodatne zastoje stvaraju nezgoda između Ravne Gore i Vrbovskog u smeru ka Zagrebu, gde se saobraćaj odvija u dve trake uz ograničenje od 60 km/h, kao i sudar između Bosiljeva 2 i Vrbovskog u smeru ka Rijeci, gde se vozi jednom trakom smanjenom brzinom.

Na istoj deonici ka Rijeci, između Vrbovskog i Ravne Gore, saobraćaj otežava i kvar kamiona, zbog čega je takođe prohodna samo jedna traka uz ograničenje od 40 km/h.

1/6 Vidi galeriju Kolaps na autoputevima Hrvatske, sudari na A1, A3, A6 Foto: Printscreen/HAK

Usporen saobraćaj na A1 i kod tunela Mravince

Zastoja ima i na autoputu A1, gde se zbog dve saobraćajne nezgode vozi jednom trakom smanjenom brzinom – između čvorova Žuta Lokva i Brinje na 122. kilometru u smeru ka Zagrebu, kao i između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin na 74. kilometru u smeru ka Dubrovniku.

Problema ima i na državnom putu DC1, gde se zbog nezgode pre tunela Mravince u smeru ka Splitu vozi suženim kolovozom uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Zabrane zbog vetra i obavezni lanci za sneg

Jak vetar i zimski uslovi doneli su i zabrane za pojedine kategorije vozila. Na autoputu A7, između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, zbog vetra je zabranjen saobraćaj za vozila prve i druge grupe, što uključuje dvospratne autobuse, motocikle, vozila sa prikolicama, dostavna vozila i vozila sa natkrivenim teretnim prostorom.

Istovremeno, u Gorskom kotaru i Lici na snazi su zimski uslovi, pa je kretanje zabranjeno kamionima sa prikolicama i svim vozilima bez propisane zimske opreme.