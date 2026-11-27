Svi su se lepo provodili dok se na svadbi nije pojavila tetka koja nije pozvana.

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Svaki par koji staje na ludi kamen želi da mu dan venčanja ostane u najlepšem sećanju. Mesecima se planiraju detalji, biraju sala, muzika i meni, sastavlja spisak gostiju, a mladenci se nadaju da će sve proteći baš onako kako su zamislili.

Ipak, jednom paru iz okoline Obrenovca slavlje je umalo pokvarila gošća koju niko nije očekivao - nepozvana tetka koja je, uz kutiju domaćih kolača, stigla pravo na svadbu i odlučila da mladencima pred punom salom kaže sve što joj je na duši.

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Dok je napolju lilo kao iz kabla, a blato se razvlačilo po ulazu, u jednom lokalu kod Obrenovca odvijalo se slavlje koje je dobilo neočekivan zaplet oko 16.30.

Na vratima sale pojavila se tetka koju mladenci nisu uvrstili na spisak gostiju. Ipak, nije došla praznih ruku - ponela je veliku kutiju domaćih kolača, pa su mladenci, ne želeći da prave neprijatnu scenu, odlučili da joj ipak pronađu mesto.

Kolači na sto, a onda neprijatno iznenađenje

Prema rečima prisutnih, mladenci nisu bili oduševljeni njenim nenajavljenim dolaskom, ali su procenili da je najbolje da joj ukažu gostoprimstvo. Konobari su brzo doneli dodatnu stolicu, a kutija s kolačima završila je na stolu. Činilo se da će se sve završiti na tome.

Foto: Shutterstock

- Nisu hteli da je vraćaju s vrata, ipak je starija žena i donela je kolače. Našli su joj mesto da sedne. Mladenci su se samo pogledali, kiselo se nasmejali i nastavili dalje, misleći da će sve proći mirno - ispričao je jedan od gostiju.

Umesto čestitki, usledile prozivke pred svima

Međutim, mir nije dugo potrajao. Posle otprilike sat vremena, tetka je iznenada ustala od stola i pred okupljenim svatovima počela da prebacuje mladencima što je nisu pozvali na venčanje.

- Nije fer što me niste pozvali! Ja sam vas gledala kako rastete, donela sam vam kolače od srca, a vi ste se pravili da ne postojim! Zar se tako postupa prema rodbini? Sramota je da me zaobiđete na ovako važan dan! Ponašate se prema meni kao da sam poslednja rupa na svirali.

U sali je, kako kažu prisutni, nastao muk.Mladenci su pokušavali da smire situaciju i objasne da je broj mesta bio ograničen i da su pozvali samo najuži krug ljudi.

- Svi su gledali u nju, niko nije znao gde da gleda od neprijatnosti. Mlada je pokušala da joj objasni da joj je drago što je tu i da nema ljutnje, ali tetka nije htela ni da čuje. Samo je nastavila da im prebacuje - ispričao je jedan od svatova.