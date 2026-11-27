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Studentska lista donela je odluku da na predsedničkim izborima kandiduje akademika Radomira Saičića, redovnog člana SANU i profesora na Hemijskom fakultetu koji je posle izbora 25. oktobra postao narodni poslanik iz redova Studentske liste u Skupštini Srbije.

Ljubav prema hemiji akademika Radomira Saičića rodila se još u detinjstvu, kada je od sopstvenog džeparca počeo da oprema svoju prvu, privatnu laboratoriju. Kako je sam priznao, nije bilo reči o nedostatku novca, otac bi mu kupio sve što poželi, već o želji da stručne knjige i oprema budu isključivo njegovi, stečeni ličnim odricanjem.

Međutim, mladalačka radoznalost i eksperimentisanje sa eksplozivima u kućnim uslovima zamalo su se završili tragično.

Kobni ogled

Prilikom jednog ogleda, došlo je do snažne eksplozije u kojoj je zadobio teške povrede koncetrovanim kiselinama:

Radomir Saičić, 2019. godina Foto: SANU Printscreen

- Lobanja mi je bila nagrižena, trećina kože na licu spržena, desno oko oštećeno - pričao je Saičić 2019. godine za SANU.

Saičić taj odlazak na Očnu kliniku u noćnim satima opisuje kao scenu iz horor filma, dok su ga očajni roditelji vodili hodnicima ka ordinaciji, stariji pacijenti su u šoku ustajali i krstili se pred prizorom njegovog unakaženog lica.

Lekari učinili čudo

Spas su mu doneli vrhunski stručnjaci tog vremena - profesor Vinko Arneri, prvi načelnik Klinike za plastičnu hirugiju VMA i utemeljitelj plastične hirurgije u bivšoj Jugoslaviji, inače lični lekar Josipa Broza Tita, i čuveni plastični hirurg pukovnik Jokić.

Zahvaljujući njihovim zahvatima i njegovoj mladosti, lice mu je uspešno rekonstruisano, ostavivši, kako sam kaže, tek jedva vidljive tragove tog dramatičnog događaja koji ga, uprkos svemu, nije odvratio od hemije.

Pogledajte sećanje Radomira Saičića na taj, zamalo kobni, incident iz detinjstva:

01:10 Radomir Saičić o incidetu u laboratoriji Izvor: SANU

Podsećamo, profesor, akademik Radomir Saičić od početka studentskih protesta podržavao je studentski pokret i pružio podršku njihovim zahtevima. Na Studentskoj listi među 250 kandidata bio je na 91. mestu, i u izbornoj noći, kada je nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić proglasio pobedu liste "Studenti pobeđuju", Saičić je održao govor u izbornom štabu.

Od početka se spekulisalo da će upravo akademik biti kandidat Studentske liste za predsednika Srbije što je danas zvanično i potvrđeno.