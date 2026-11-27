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Aleksandar Vučić, šef poslaničke grupe "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje", gostovao je u u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji gde se osvrnuo na hapšenje novinara Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da je postupanje prema njemu bilo neprimereno.

- Nikada u ovoj zemlji nije bio uhapšen neko zato što je rekao da je izložen talačkoj krizi, a u stvari je bio u mnogo težoj situaciji, a onda je uz sve fanfare ovog sveta na najbrutalniji način uhapšen - rekao je Vučić tokom gostovanja na TV Kurir.

On je naglasio da Dragan J. Vučićević ima šestoro dece i kritikovao je uslove njegovog pritvora.

- I njegovo šestoro dece ostavljeno bez oca, koji je pritvoren, pa nemojte da vam govorim trikove pa ga stave u sobu sa nekim koji je pucao na onog Alibega, pa mu onda jedan od braće Budimir viče sa drugog prozora u CZ-u. A sve znate kako se to radi i po čijem nalogu se to radi - rekao je Vučić.