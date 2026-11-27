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Detinjstvo bi trebalo da bude vreme igre, bezbrižnosti i prvih školskih prijateljstava, ali za hiljade i hiljade srpske dece devedesetih godina ono je prekinuto preko noći!

Umesto raspusta na moru, mnoge mališane čekali su zavežljaji, kolone i odlazak u nepoznato. Malo ko od njih je mogao slutiti tada da im se život više nikada neće vratiti na staro.

O jednoj takvoj sudbini svedoči i potresna ispovest Gorana Živkovića, objavljena na Instagram stranici "Glas nade", koji je kao dečak u trećem razredu osnovne škole na najbrutalniji način osetio da se svet oko njega ruši.

1/9 Vidi galeriju Operacija Oluja istorijske slike Foto: Youtube prtscr / BKSP

Imao je devet godina i živeo u Hrvatskoj kada mu je prišao vršnjak i izgovorio rečenicu koju ni odrastao čovek ne može lako da izgovori.

- Jedan moj drug dolazi i kaže: "Jedva čekam da počne rat, da moj tata izađe sa kalašnjikovom i pobije i tebe i svu tvoju porodicu." Govorimo o trećem razredu osnovne škole, zamislite koliko je to već bilo bolesno - priseća se Goran trenutka kada je njegovo detinjstvo zauvek stalo.

Od tog dana više nije smeo sam da ide kući, pa je otac počeo da dolazi po njega u školu kako bi ga zaštitio od svakodnevnih provokacija.

Goran naglašava da i danas ima mnogo dobrih prijatelja i među Srbima i među Hrvatima, zbog čega mu nije lako da govori o tim danima, ali istina o onome što se dešavalo ne može da se izbriše.

- Kroz karlovačku Koranu je mnogo krvi proteklo. Moj prvi komšija je upao sa drugim ljudima, namerno, i napravio ogroman zločin. Drugarica iz moje škole, Danijela, bila je ubijena - kaže Goran.

"Goco, ove godine želimo da ti pokažemo Srbiju"

Videvši da se obruč steže i da u tom haosu više nema sigurnosti, njegovi roditelji i deda doneli su odluku da ga sklone, trudeći se da dečaku sakriju surovu istinu.

- Mene deda stavi u krilo, deda Milovan, i kaže: "Goco, ove godine nećemo da idemo na godišnji odmor u Zadar. Ove godine želimo da ti pokažemo Srbiju. Mi se pakujemo, idemo sutra." Moji roditelji su hteli da me sklone iz svog tog haosa - priča Goran.

Dečje srce je, ipak, naslutilo rastanak koji će trajati godinama.

- A ja pitam dedu: "Je l' treba da ponesem igračke?" Kao da sam osetio da je to - to. Pazi, ja se više neću vratiti deset godina da vidim kuću, moju sobu, moje drugare, sve napuštam. Nisam to znao. Kažu mi: "Ne, Goco, mi se vraćamo, idemo na godišnji odmor." Sedamo u auto, ne idemo preko Vukovara i Vinkovaca, već idemo u jedno mesto, Kljajićevo. I tako dolazim u Srbiju - ispričao je Živković.

Foto: Profimedia / Dubravko Grakalic / Alamy

Sudbina stotina hiljada prognanih

Goranova priča samo je jedna od hiljada sličnih sudbina Srba iz Hrvatske koji su početkom devedesetih, a potom i u zločinačkoj akciji "Oluja" u avgustu 1995. godine, proterani sa svojih vekovnih ognjišta.

Foto: Tanjug