"Jedva čekam da počne rat, da moj tata uzme kalašnjikov i pobije tebe i tvoju porodicu!" Goranu je ovo rekao drug u 3. razredu - kući se nije vratio 10 godina!
- Goran Živković se priseća pretnje druga iz trećeg razreda, kada mu je rekao da jedva čeka rat i da će njegov otac ubiti njega i porodicu.
- Zbog svakodnevnih provokacija otac ga je pratio do kuće, a porodica je potom odlučila da ga skloni iz Hrvatske.
- Sa devet godina otišao je u Srbiju misleći da ide na kratko, a kući se nije vratio deset godina.
Detinjstvo bi trebalo da bude vreme igre, bezbrižnosti i prvih školskih prijateljstava, ali za hiljade i hiljade srpske dece devedesetih godina ono je prekinuto preko noći!
Umesto raspusta na moru, mnoge mališane čekali su zavežljaji, kolone i odlazak u nepoznato. Malo ko od njih je mogao slutiti tada da im se život više nikada neće vratiti na staro.
O jednoj takvoj sudbini svedoči i potresna ispovest Gorana Živkovića, objavljena na Instagram stranici "Glas nade", koji je kao dečak u trećem razredu osnovne škole na najbrutalniji način osetio da se svet oko njega ruši.
Imao je devet godina i živeo u Hrvatskoj kada mu je prišao vršnjak i izgovorio rečenicu koju ni odrastao čovek ne može lako da izgovori.
- Jedan moj drug dolazi i kaže: "Jedva čekam da počne rat, da moj tata izađe sa kalašnjikovom i pobije i tebe i svu tvoju porodicu." Govorimo o trećem razredu osnovne škole, zamislite koliko je to već bilo bolesno - priseća se Goran trenutka kada je njegovo detinjstvo zauvek stalo.
Od tog dana više nije smeo sam da ide kući, pa je otac počeo da dolazi po njega u školu kako bi ga zaštitio od svakodnevnih provokacija.
Goran naglašava da i danas ima mnogo dobrih prijatelja i među Srbima i među Hrvatima, zbog čega mu nije lako da govori o tim danima, ali istina o onome što se dešavalo ne može da se izbriše.
- Kroz karlovačku Koranu je mnogo krvi proteklo. Moj prvi komšija je upao sa drugim ljudima, namerno, i napravio ogroman zločin. Drugarica iz moje škole, Danijela, bila je ubijena - kaže Goran.
"Goco, ove godine želimo da ti pokažemo Srbiju"
Videvši da se obruč steže i da u tom haosu više nema sigurnosti, njegovi roditelji i deda doneli su odluku da ga sklone, trudeći se da dečaku sakriju surovu istinu.
- Mene deda stavi u krilo, deda Milovan, i kaže: "Goco, ove godine nećemo da idemo na godišnji odmor u Zadar. Ove godine želimo da ti pokažemo Srbiju. Mi se pakujemo, idemo sutra." Moji roditelji su hteli da me sklone iz svog tog haosa - priča Goran.
Dečje srce je, ipak, naslutilo rastanak koji će trajati godinama.
- A ja pitam dedu: "Je l' treba da ponesem igračke?" Kao da sam osetio da je to - to. Pazi, ja se više neću vratiti deset godina da vidim kuću, moju sobu, moje drugare, sve napuštam. Nisam to znao. Kažu mi: "Ne, Goco, mi se vraćamo, idemo na godišnji odmor." Sedamo u auto, ne idemo preko Vukovara i Vinkovaca, već idemo u jedno mesto, Kljajićevo. I tako dolazim u Srbiju - ispričao je Živković.
Sudbina stotina hiljada prognanih
Goranova priča samo je jedna od hiljada sličnih sudbina Srba iz Hrvatske koji su početkom devedesetih, a potom i u zločinačkoj akciji "Oluja" u avgustu 1995. godine, proterani sa svojih vekovnih ognjišta.
Dok je više od 250.000 ljudi u nepreglednim kolonama na traktorima i u automobilima spasavalo gole živote, a hiljade njih stradalo ili nestalo, deca poput malog Goce ostavljala su za sobom svoje sobe, dvorišta i igračke - verujući obećanju starijih da idu samo na kratak put sa kojeg će se brzo vratiti.