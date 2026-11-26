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"Krila sam od dece šta se dešava. A onda su mi rekli: ‘Mama, dovedi tatu, makar da imamo grob.’ Do tada nisam smela da tražim Živka kao pokojnika, iako sam već imala informacije da je mrtav. Desilo se da je jedan čovek, koji je tražio svog sina, rekao: ‘Nije bitno koliko košta, vratite mi sina. Ako ga nema živog, dajte mi ga barem mrtvog.’ Taj čovek je dobio sina zaklanog, koji se još nije bio ni ohladio. To me je zaustavilo da tražim Živka kao mrtvog. Iako je možda bio mrtav, ja sam ga tražila živog."

Ovako je Dragica Tatić govorila o potrazi za suprugom Živkom, koji je nakon zarobljavanja srpskog stanovništva u Novom Gradu, na području nekadašnje opštine Odžak, odveden u logore, a potom teško ranjen prilikom prinudnog kopanja rovova. Njeno svedočanstvo zabeležio je Memorijalni centar Republike Srpske tokom posete opštini Vukosavlje, gde su snimljene izjave preživelih logoraša i članova porodica stradalih Srba.

Živelo se lepo do početka ratnih dešavanja

Dragica je ispričala da je odrasla u skromnoj zemljoradničkoj porodici. Supruga Živka upoznala je kada je imala 16 godina, a udala se sa 18. Imali su dvoje dece, ćerku i sina. Živka je opisala kao dobrog i velikodušnog čoveka, koji je svakome pritrčavao u pomoć i nikoga nije odbijao. Nije pravio razliku među ljudima po nacionalnosti. Voleo je druženja, svadbe, krštenja, rođendane i porodična okupljanja, a njihova kuća je, kako je rekla, uvek bila puna gostiju. Lepo, skromno i u ljubavi živelo se do početka ratnih dešavanja.

Dragica Tatić Foto: memorijalni-centar.rs

Sa decom je Novi Grad napustila 18. aprila 1992. godine. Živko i veći deo porodice ostali su do 8. maja, kada su ih zarobili pripadnici Hrvatskog veća odbrane /HVO/. Dragica je ispričala da su muškarci prilikom dolaska u Odžak izdvajani od žena i dece i zatvarani u ograđeni prostor. Navela je da je ograda bila postavljena mesec ili mesec i po ranije. Kada je pitala zbog čega se postavlja, rečeno joj je da je namenjena stočnoj pijaci. Kasnije je, prema njenom svedočenju, taj prostor korišćen za izdvajanje srpskih muškaraca.

Žene i deca odvođeni su na druge lokacije, dok su muškarci zatvarani u logorske objekte. Dragica je govorila o tome da su među zatočenima bili muškarci različite starosne dobi, od 16 do 80 godina, i da su svi prolazili kroz slična mučenja i zlostavljanja.

Živko Tatić Foto: memorijalni-centar.rs

"Bili su premlaćivani, mučeni, gladni i žedni. Uslovi su bili strašni, ljudi su bili nabijeni jedni uz druge, kao sardine. Nisu imali ni osnovne uslove za život", ispričala je Dragica, opisujući ono što je saznala o položaju zatočenika.

Govorila je o logorima u Odžaku, fabrici "Strolit", kao i o objektima u kojima su srpski zarobljenici držani na području Bosanskog Broda i Orašja. Za sudbinu supruga saznavala je od ljudi koji su izašli iz zarobljeništva ili su na drugi način došli do informacija.

Ljudi ostajali bez hrane i po četiri dana

Za Živka je čula da je ponekad dobijao samo mali komad heba i čaj, a da su ljudi ostajali bez hrane i po tri ili četiri dana.

Živko Tatić Foto: memorijalni-centar.rs

"Logoraši su bili primoravani da tuku jedni druge. Ukoliko bi odbili naređenje, bili su kažnjavani, a ako bi ga izvršili, morali su da nastave sa zlostavljanjem. U nekim slučajevima, morali su da se udaraju glavama jedni o druge, dok su stražari posmatrali i naređivali im da nastave."

Odvođeni su i na kopanje rovova na linijama fronta. Takav prinudni rad bio je i razlog zbog kojeg je Živko teško ranjen. Dragica je saznala da je 2. decembra 1992. godine deset muškaraca izvedeno na kopanje rovova na području Orašja. Dvojica su prošla bez povreda, dok je osam ranjeno. Živko je zadobio tešku ranu u grudni koš.

Period neizvesnosti

Nakon ranjavanja, Živku je ukazana prva pomoć, a potom je prebačen u bolnicu u Slavonskom Brodu. Dragica je ispričala da su do nje stizale različite i nepotpune informacije. Neki su govorili da je Živko ubijen, dok je, prema onome što je kasnije čula, lekar u Slavonskom Brodu rekao da nije mrtav, već da je u nesvesti.

Usledio je period neizvesnosti. Dragica je mesecima pokušavala da sazna šta se dogodilo sa suprugom, ali i sa njegovim roditeljima za koje nije znala ni gde se nalaze. Navela je da je bilo i po dva meseca bez ikakvih informacija, a jedan od ljudi koji je uspeo da pobegne rekao joj je da je moguće da Živko više nije živ.

Ranjen granatom u grudi

O sudbini supruga svedočila je i pred Sudom BiH u predmetu "Matuzović i ostali". Prema izveštaju sa suđenja, Živko je ranjen granatom u grudi 2. decembra 1992. godine, prilikom kopanja rovova u mestu Lepnice na području Orašja. Njegovo telo bilo je sahranjeno u Slavonskom Brodu, a porodici je predato 15. septembra 1993. godine.

Posebno težak deo Dragičinog svedočenja odnosio se na decu. Pokušavala je da ih zaštiti od istine o tome šta se dešava sa njihovim ocem, ali su oni osećali da nešto nije u redu i tražili su od nje da ga vrati, makar da znaju gde mu je grob. Uprkos svemu što su preživeli, Dragica kaže da decu nikada nije učila mržnji.

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"Svojoj deci nikada nisam govorila da nekoga mrze. Oni znaju istinu, znaju šta se dogodilo, znaju kroz šta smo prošli i šta se desilo njihovom ocu. Ali sam im uvek govorila: nemojte nikoga da mrzite. Sada su odrasli ljudi i sami mogu da razmišljaju i donose svoje zaključke. Ja ću im uvek dati savet, ali nikada nisam želela da ih učim mržnji."

Porodična sudbina Dragice Tatić jedna je od 1.300 sudbina Srba ovog kraja, od kojih se 42 nije vratilo iz zarobljeništva.