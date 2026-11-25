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Na ostrvu Pag, poznatom po letovalištima i prelepim plažama, tokom 1941. godine postojali su logori Slana i Metajna, u kojima su ustašemučile i ubijale Srbe, Jevreje i druge protivnike režima NDH.

Tačan broj žrtava nikada nije utvrđen, a među 791 tela koje su italijanske vlasti ekshumirale nalazilo se i 91 dete.

Foto: Shutterstock

Na prvi pogled, teško je zamisliti da se na jednom od jadranskih ostrva, danas poznatom po turistima, suncu i moru, pre više od osam decenija nalazilo jedno od najstrašnijih stratišta iz vremena Nezavisne Države Hrvatske.

Ipak, upravo na Pagu, u surovom kamenjaru uvale Slana i nedaleko od sela Metajna, ustaški režim je tokom leta 1941. godine uspostavio logore smrti u kojima su hiljade ljudi izgubile živote.

Foto: Privatna arhiva

Logorski kompleks Gospić - Jadovno - Pag bio je deo sistema masovnog progona i likvidacija koji je uspostavljen nakon stvaranja NDH.

Na Pagu su postojala dva logora - Slana, namenjena muškarcima, i Metajna, u kojoj su zatočene žene i deca. Među žrtvama su najviše bili Srbi i Jevreji, ali i Hrvati koji su se protivili ustaškom režimu.

Logor na golom kamenjaru

Slana je osnovana 25. juna 1941. godine na potpuno pustoj, kamenitoj visoravni, bez vegetacije i osnovnih uslova za život.

Prvi zatočenici spavali su pod vedrim nebom, a potom su podizane drvene barake ograđene bodljikavom žicom.

Foto: YouTube/ VIDA

Ljudi su bili izloženi gladi, žeđi, prisilnom radu, prebijanju i svakodnevnom strahu od smrti.

Uslovi su bili toliko surovi da su mnogi umirali i pre nego što bi bili odvedeni na streljanje.

Jedan od najpotresnijih tragova njihovog zatočeništva jeste kameni put koji su logoraši bili primorani da grade između logora.

Bez odgovarajućeg alata, iscrpljeni i izgladneli, morali su da pomeraju kamen po kamen, obavljajući besmislen i iznurjujući posao.

Taj put, koji je ostao sačuvan do danas, svedoči o patnji ljudi koji su ga gradili u uslovima u kojima je svaki dan mogao biti poslednji.

U Metajni zatočene žene i deca

Dok su muškarci odvođeni u Slanu, žene i deca bili su zatočeni u Metajni, u objektima koji su pretvoreni u logor. Među njima je bilo i veoma male dece, koja su zajedno sa majkama prolazila kroz glad, strah i nasilje.

Svedočenja preživelih i istorijska dokumentacija govore o stravičnom postupanju prema zatočenicama, seksualnom nasilju i ubistvima. Pojedine žene i deca ubijani su pre nego što su uopšte stigli do logora, tokom transporta na ostrvo.

Kako se broj zatočenika povećavao, ustaše su organizovale sve češće likvidacije. Ljudi su ubijani na ostrvu, a njihova tela zakopavana u plitke grobnice ili bacana u more.

Foto: Privatna arhiva

Među žrtvama i beba od pet meseci

Kada su italijanske vlasti u septembru 1941. godine istraživale zločine na Pagu, njihove sanitarne komisije ekshumirale su 791 telo - 407 muškaraca, 293 žene i 91 dete.

Među najmlađim žrtvama bilo je i odojče staro svega pet meseci. Pronađena tela spaljena su nakon ekshumacije, uz obrazloženje da je potrebno sprečiti širenje zaraze. Time su uništeni i brojni materijalni tragovi zločina.

1/9 Vidi galeriju Ustaše su tokom postojanja NDH ubile više stotina hiljada Srba Foto: Arhiva

Koliko je ljudi zaista ubijeno na Pagu nikada nije pouzdano utvrđeno. Istoričarske procene značajno se razlikuju, od 1.500 do čak 13.000 žrtava. Broj od 791 odnosi se samo na tela koja su italijanske komisije ekshumirale, a ne na ukupan broj stradalih.

Logori su raspušteni u avgustu 1941. godine, nakon što je Italija preuzela potpunu kontrolu nad ostrvom. Deo preživelih zatočenika prebačen je u druge logore, dok su mnogi prethodno likvidirani.

Mesto na kom je istorija ostavila neizbrisiv trag

Danas na prostoru nekadašnjeg logora Slana gotovo da nema vidljivih ostataka. Ostao je kameniti pejzaž, poneki tragovi nekadašnjih objekata i put koji su gradili zatočenici. Istraživanje objavljeno 2024. godine u hrvatskom naučnom časopisu "Studia ethnologica Croatica" ukazuje i na to da posetioci Slane i Metajne danas teško mogu da pronađu vidljiva obeležja koja bi ih podsetila na istoriju tih mesta.

Na stradanje podseća i Časni krst koji je Udruženje "Jadovno 1941" postavilo na Pagu 2015. godine, nakon što su ranija spomen-obeležja više puta rušena.

Foto: Privatna arhiva

More je ostalo isto, kamenje je na istom mestu, a put koji su gradili zatočenici i dalje svedoči o njihovom stradanju.

Ipak, iza lepote jadranskog pejzaža krije se priča o hiljadama ljudi čiji su životi brutalno prekinuti samo zato što su pripadali narodu ili grupi koju je ustaški režim proglasio nepoželjnom.

Foto: Profimedia

Iako od ovih stravičnih događaja nije prošlo ni čitavih sto godina, čini se da sećanje na njih polako bledi.