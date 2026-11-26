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Beogradska tvrđava krije brojne slojeve istorije, ali jedan od najzanimljivijih nalazi se duboko ispod zemlje, nedaleko od Rimskog bunara i spomenika Pobednik.

Reč je o vojnom bunkeru koji Beograđani i turisti često nazivaju "Titovim bunkerom", iako nije potvrđeno da je ikada bio namenjen kao lično sklonište Josipa Broza Tita.

Foto: Fonet

Ovaj misteriozni objekat nastao je početkom pedesetih godina prošlog veka, u vreme kada je Jugoslavija, posle raskola sa Staljinom 1948. godine, strahovala od mogućeg napada Sovjetskog Saveza.

Nekadašnja saveznica preko noći je postala potencijalni neprijatelj, a jugoslovenska vojska počela je da priprema odbranu zemlje i prestonice.

Kalemegdan je u to vreme bio zatvoren za civile i imao je važnu vojnu ulogu, pa je upravo tu podignut jedan od najzanimljivijih podzemnih objekata u Beogradu.

Prema dostupnim podacima, očekivalo se da bi napad mogao da dođe i iz pravca Mađarske, zbog čega su dva artiljerijska gnezda u bunkeru okrenuta ka severu.

1/9 Vidi galeriju Miroslav u obilasku podzemnog grada Foto: Printscreen Tiktok/ i_putnik_i_turista

Koliko je ozbiljno shvatana mogućnost rata govori i podatak da je objekat projektovan tako da može da izdrži nuklearni napad.

U njegovu unutrašnjost ulazi se niz stepenice, a na jednom od njih uklesan je datum 19. oktobar 1953. godine, koji se povezuje sa završetkom izgradnje.

Bunker se prostire na oko 200 kvadratnih metara, a njegove prostorije i danas čuvaju tragove nekadašnje vojne namene.

Tu su dva artiljerijska položaja, ventilacioni sistem koji i dalje radi, kao i kanisteri za vodu koji su vojnicima mogli da obezbede zalihe za nekoliko nedelja.

Temperatura je konstantna i iznosi oko 12 stepeni, čak i kada su napolju letnje vrućine.

Ipak, uprkos ozbiljnim pripremama, bunker nikada nije stavljen u funkciju za koju je projektovan. Sredinom pedesetih godina opasnost od sovjetskog napada počela je da jenjava, a objekat je zatvoren i vremenom pao u zaborav.

Foto: A2227 Sanden / DPA / Profimedia, Dixon Photography/Shutterstock

Upravo tajnovitost koja ga je decenijama okruživala doprinela je nastanku priča da je reč o Titovom ličnom skloništu, ali i drugih urbanih legendi. Ipak, za takve tvrdnje nema pouzdanih istorijskih dokaza.

Vojni bunker je 2015. godine otvoren za posetioce, pa danas i obični građani mogu da zavire u prostor koji je nekada bio deo strogo čuvanog vojnog kompleksa.

U njemu je tada postavljena i izložba "Negde između", posvećena funkcionisanju i aktivnostima JNA u periodu Hladnog rata.