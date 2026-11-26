Na korak od Pobednika krije se "Titov bunker" otporan na atomsku bombu! Decenijama bio zabranjena zona, a evo šta je prava istina
- Na Beogradskoj tvrđavi, nedaleko od Pobednika, nalazi se vojni bunker iz početka pedesetih, građen u strahu od mogućeg sovjetskog napada. Projektovan je da izdrži i nuklearni udar, a zbog tajnovitosti je nastala priča da je bio Titovo sklonište, bez pouzdanih dokaza.
- Bunker je otvoren za posetioce 2015. godine, a unutra su i dalje vidljivi artiljerijski položaji, ventilacija i zalihe vode za nekoliko nedelja.
Beogradska tvrđava krije brojne slojeve istorije, ali jedan od najzanimljivijih nalazi se duboko ispod zemlje, nedaleko od Rimskog bunara i spomenika Pobednik.
Reč je o vojnom bunkeru koji Beograđani i turisti često nazivaju "Titovim bunkerom", iako nije potvrđeno da je ikada bio namenjen kao lično sklonište Josipa Broza Tita.
Ovaj misteriozni objekat nastao je početkom pedesetih godina prošlog veka, u vreme kada je Jugoslavija, posle raskola sa Staljinom 1948. godine, strahovala od mogućeg napada Sovjetskog Saveza.
Nekadašnja saveznica preko noći je postala potencijalni neprijatelj, a jugoslovenska vojska počela je da priprema odbranu zemlje i prestonice.
Kalemegdan je u to vreme bio zatvoren za civile i imao je važnu vojnu ulogu, pa je upravo tu podignut jedan od najzanimljivijih podzemnih objekata u Beogradu.
Prema dostupnim podacima, očekivalo se da bi napad mogao da dođe i iz pravca Mađarske, zbog čega su dva artiljerijska gnezda u bunkeru okrenuta ka severu.
Koliko je ozbiljno shvatana mogućnost rata govori i podatak da je objekat projektovan tako da može da izdrži nuklearni napad.
U njegovu unutrašnjost ulazi se niz stepenice, a na jednom od njih uklesan je datum 19. oktobar 1953. godine, koji se povezuje sa završetkom izgradnje.
Bunker se prostire na oko 200 kvadratnih metara, a njegove prostorije i danas čuvaju tragove nekadašnje vojne namene.
Tu su dva artiljerijska položaja, ventilacioni sistem koji i dalje radi, kao i kanisteri za vodu koji su vojnicima mogli da obezbede zalihe za nekoliko nedelja.
Temperatura je konstantna i iznosi oko 12 stepeni, čak i kada su napolju letnje vrućine.
Ipak, uprkos ozbiljnim pripremama, bunker nikada nije stavljen u funkciju za koju je projektovan. Sredinom pedesetih godina opasnost od sovjetskog napada počela je da jenjava, a objekat je zatvoren i vremenom pao u zaborav.
Upravo tajnovitost koja ga je decenijama okruživala doprinela je nastanku priča da je reč o Titovom ličnom skloništu, ali i drugih urbanih legendi. Ipak, za takve tvrdnje nema pouzdanih istorijskih dokaza.
Vojni bunker je 2015. godine otvoren za posetioce, pa danas i obični građani mogu da zavire u prostor koji je nekada bio deo strogo čuvanog vojnog kompleksa.
U njemu je tada postavljena i izložba "Negde između", posvećena funkcionisanju i aktivnostima JNA u periodu Hladnog rata.
Tako se na svega nekoliko koraka od Pobednika, jednog od najprepoznatljivijih simbola Beograda, nalazi mesto koje svedoči o vremenu kada se država ozbiljno pripremala za rat koji se, srećom, nikada nije dogodio.