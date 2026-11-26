U Srbiji je celokupan proces funkcionisanja igara na sreću uređen zakonskim propisima, tehnički rigorozno kontrolisan i pod nadzorom nadležnih institucija. Ključno je istaći da je svaka uplata tiketa u okviru sistema evidentirana elektronski i u realnom vremenu povezana sa informacionim sistemom Uprave za igre na sreću, kao nadležnog regulatornog organa, koja raspolaže kompletnom bazom podataka o uplatama i isplatama u realnom vremenu. Podaci o uplaćenim tiketima se evidentiraju kroz propisani informacioni sistem i ne mogu se naknadno menjati, nameštati niti falsifikovati.

Kompanija Mozzart se pridržava najviših standarda poslovanja u industriji. Odbacujemo i najoštrije osuđujemo plasiranje zlonamernih, pravno neutemeljenih i činjenično netačnih tvrdnji, koje su određena lica plasirala u javnosti, a kojima se pokušava diskreditovati naše poslovanje. Ovakvim izjavama i tvrdnjama javnost se dovodi u zabludu od strane pojedinaca koji demonstriraju elementarno nepoznavanje zakona, regulative, ali i relevantnih činjenica.

Kompanija Mozzart neće dozvoliti da nečije nepoznavanje pravne regulative i koordinisani napadi utiču na njen rad i ugled. Zbog svega navedenog, preduzećemo sve pravne mere i radnje koje su nam na raspolaganju protiv svih lica koja su podnela lažne prijave, kao i protiv onih koji su u javnosti iznosili i prenosili neproverene i neistinite tvrdnje.