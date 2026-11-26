RHMZ izdao hitno upozorenje za ove krajeve: Pada ledena kiša, evo gde je jutros minus u Srbiji
- Jutros je najhladnije na Kopaoniku, gde je minus 4 stepena, dok u Beogradu pada jaka kiša i temperatura je 5 stepeni.
- RHMZ najavljuje pretežno oblačno vreme sa kišom i lokalnim pljuskovima, uz temperature od 2 do 12 stepeni.
- Na istoku Srbije na snazi je žuti meteo-alarm, a u planinama se očekuje ledena kiša i jak vetar do 90 kilometara na sat.
U celoj Srbiji jutros je oblačno, a u većem delu zemlje pada kiša.
Najhladnije je na Kopaoniku, gde je u 9 sati temperatura minus 4 stepena, a najtoplije u Nišu, Kruševcu, Vranju i Loznici, gde je 8 stepeni.
U Beogradu pada jaka kiša, a temperatura je 5 stepeni Celzijusa.
Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jaka kiša pada i u Negotinu, a na Crnom Vrhu pada ledena kiša i temperatura je minus 4 stepena.
U Srbiji će danas, prema prognozi RHMZ-a, biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i sa lokalnim pljuskovima.
Temperature biti od dva do 12 stepeni, u Timočkoj Krajini znatno hladnije - od 1 do 3 stepena.
U planinskim predelima istočne Srbije kiša će se lediti na tlu, duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine (od 60 do 90 kilometara na sat).
Na području istočne Srbije na snazi je žuti meteo-alarm, koji označava potencijalno opasno vreme.
Kurir/Tanjug