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U celoj Srbiji jutros je oblačno, a u većem delu zemlje pada kiša.

Najhladnije je na Kopaoniku, gde je u 9 sati temperatura minus 4 stepena, a najtoplije u Nišu, Kruševcu, Vranju i Loznici, gde je 8 stepeni.

U Beogradu pada jaka kiša, a temperatura je 5 stepeni Celzijusa.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), jaka kiša pada i u Negotinu, a na Crnom Vrhu pada ledena kiša i temperatura je minus 4 stepena.

U Srbiji će danas, prema prognozi RHMZ-a, biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom, ponegde i sa lokalnim pljuskovima.

Kišovito proleće Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Temperature biti od dva do 12 stepeni, u Timočkoj Krajini znatno hladnije - od 1 do 3 stepena.

U planinskim predelima istočne Srbije kiša će se lediti na tlu, duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine (od 60 do 90 kilometara na sat).

Na području istočne Srbije na snazi je žuti meteo-alarm, koji označava potencijalno opasno vreme.

Kurir/Tanjug