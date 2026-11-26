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Dvojica nekadašnjih generalnih direktora Radio-televizije Srbije i dugogodišnjih televizijskih novinara, Nenad Ristić (88) i Aleksandar Crkvenjakov (73), preminuli su tokom iste noći - Ristić u utorak, 24. novembra, a Crkvenjakov iste večeri u Atini.

Pored višedecenijskog rada u istoj medijskoj kući, njihove biografije povezuje i zanimljiva profesionalna nit - upravo je Crkvenjakov 2001. godine preuzeo rukovođenje RTS posle Ristića, koji je prethodno bio na čelu Javnog servisa.

Foto: Ilija Ilić

Retko se dogodi da dve ličnosti koje su obeležile različite periode istorije iste medijske kuće odu gotovo u isto vreme. Vest o smrti Nenada Neše Ristića, legendarnog novinara, urednika i nekadašnjeg generalnog direktora RTS, objavljena je u utorak uveče, 24. novembra. Preminuo je posle duge bolesti, u 88. godini. Istog dana, u Atini je, takođe posle duge bolesti, u 73. godini preminuo i njegov nekadašnji naslednik na čelu Javnog servisa - Aleksandar Crkvenjakov.

Obojica su pripadala generacijama koje su gradile informativni program Televizije Beograd i RTS. Obojica su prošla put od novinara i urednika do rukovodećih pozicija, a njihove karijere zauvek su ostale vezane za Takovsku 10.

Nenad Ristić - od Trećeg dnevnika do prvog čoveka RTS

Foto: Printscreen/RTS

Nenad Ristić je u Televiziji Beograd i RTS radio od 1972. do 2003. godine. Po obrazovanju je bio istoričar umetnosti - diplomirao je 1969. godine, kada je započeo i novinarsku karijeru.

Široku prepoznatljivost stekao je tokom osamdesetih godina uređujući Treći dnevnik i Beogradsku hroniku. U televizijski program unosio je opušteniji ton, neposrednost i prepoznatljivu duhovitost, što ga je izdvajalo u vremenu znatno strožih televizijskih formi.

Posle petooktobarskih promena, od 2000. do 2001. godine, obavljao je dužnost generalnog direktora RTS.

Nakon odlaska u penziju objavio je knjigu sećanja "Zum u čelo", u kojoj je zabeležio anegdote i svedočanstva iz decenija rada na televiziji.

Udruženje novinara Srbije dodelilo mu je 2022. godine nagradu za životno delo za doprinos televizijskom novinarstvu, dokumentaristici i putopisnom stvaralaštvu.

Aleksandar Crkvenjakov - novinar, direktor i diplomata

Aleksandar Crkvenjakov Foto: Stefan Tomasevic/ATAImages

Aleksandar Crkvenjakov rođen je 1953. godine u Beogradu, gde je završio Drugu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je arhitekturu na Univerzitetu u Beogradu, a pohađao je i studije kibernetike na Fakultetu organizacionih nauka.

Novinarsku karijeru započeo je u Radio Beogradu, na čuvenom studentskom programu "Indeks 202". Od 1981. do 1990. godine bio je urednik vesti Radio-televizije Beograd, a potom je od 1991. do 1992. obavljao funkciju direktora i glavnog urednika Trećeg kanala.

Na čelo RTS došao je 2001. godine, nasledio je upravo Nenada Ristića i na mestu generalnog direktora ostao do 2004. godine.

Njegova karijera nije bila vezana samo za novinarstvo i televiziju. Bavio se filmskom produkcijom, bio scenarista, reditelj i producent filmova i vizuelnih efekata. Od 2005. do 2008. bio je direktor i suvlasnik kompanije "Žizgin Art", a od 2008. do 2013. godine obavljao je diplomatsku dužnost u okviru Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Bio je ambasador Srbije u Bugarskoj. Od maja 2013. radio je kao nezavisni medijski konsultant i preduzetnik.

Podudarnost i sudbina

Ristić i Crkvenjakov imali su različite profesionalne puteve i prepoznatljive karijere, ali ih je povezivala ista medijska kuća, čije su rukovođenje obojica preuzimala u važnim periodima njene istorije.

Jedan je generacijama gledalaca ostao u sećanju po neposrednosti, duhovitosti i televizijskom izrazu, drugi po karijeri koja je povezivala novinarstvo, filmsku produkciju i diplomatiju.