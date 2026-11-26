Igra sudbine: Dvojica bivših direktora RTS umrla u razmaku od nekoliko sati! Crkvenjakov nasledio Ristića, a sada zajedno otišli u legendu!
- Nenad Ristić i Aleksandar Crkvenjakov, bivši generalni direktori RTS-a, preminuli su iste noći, posle duge bolesti.
- Ristić je vodio RTS od 2000. do 2001. godine, a Crkvenjakov ga je nasledio 2001. i ostao na čelu do 2004.
- Obojica su decenijama radila u Televiziji Beograd i RTS, ostavivši trag kao novinari, urednici i rukovodioci.
Dvojica nekadašnjih generalnih direktora Radio-televizije Srbije i dugogodišnjih televizijskih novinara, Nenad Ristić (88) i Aleksandar Crkvenjakov (73), preminuli su tokom iste noći - Ristić u utorak, 24. novembra, a Crkvenjakov iste večeri u Atini.
Pored višedecenijskog rada u istoj medijskoj kući, njihove biografije povezuje i zanimljiva profesionalna nit - upravo je Crkvenjakov 2001. godine preuzeo rukovođenje RTS posle Ristića, koji je prethodno bio na čelu Javnog servisa.
Retko se dogodi da dve ličnosti koje su obeležile različite periode istorije iste medijske kuće odu gotovo u isto vreme. Vest o smrti Nenada Neše Ristića, legendarnog novinara, urednika i nekadašnjeg generalnog direktora RTS, objavljena je u utorak uveče, 24. novembra. Preminuo je posle duge bolesti, u 88. godini. Istog dana, u Atini je, takođe posle duge bolesti, u 73. godini preminuo i njegov nekadašnji naslednik na čelu Javnog servisa - Aleksandar Crkvenjakov.
Obojica su pripadala generacijama koje su gradile informativni program Televizije Beograd i RTS. Obojica su prošla put od novinara i urednika do rukovodećih pozicija, a njihove karijere zauvek su ostale vezane za Takovsku 10.
Nenad Ristić - od Trećeg dnevnika do prvog čoveka RTS
Nenad Ristić je u Televiziji Beograd i RTS radio od 1972. do 2003. godine. Po obrazovanju je bio istoričar umetnosti - diplomirao je 1969. godine, kada je započeo i novinarsku karijeru.
Široku prepoznatljivost stekao je tokom osamdesetih godina uređujući Treći dnevnik i Beogradsku hroniku. U televizijski program unosio je opušteniji ton, neposrednost i prepoznatljivu duhovitost, što ga je izdvajalo u vremenu znatno strožih televizijskih formi.
Posle petooktobarskih promena, od 2000. do 2001. godine, obavljao je dužnost generalnog direktora RTS.
Nakon odlaska u penziju objavio je knjigu sećanja "Zum u čelo", u kojoj je zabeležio anegdote i svedočanstva iz decenija rada na televiziji.
Udruženje novinara Srbije dodelilo mu je 2022. godine nagradu za životno delo za doprinos televizijskom novinarstvu, dokumentaristici i putopisnom stvaralaštvu.
Aleksandar Crkvenjakov - novinar, direktor i diplomata
Aleksandar Crkvenjakov rođen je 1953. godine u Beogradu, gde je završio Drugu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je arhitekturu na Univerzitetu u Beogradu, a pohađao je i studije kibernetike na Fakultetu organizacionih nauka.
Novinarsku karijeru započeo je u Radio Beogradu, na čuvenom studentskom programu "Indeks 202". Od 1981. do 1990. godine bio je urednik vesti Radio-televizije Beograd, a potom je od 1991. do 1992. obavljao funkciju direktora i glavnog urednika Trećeg kanala.
Na čelo RTS došao je 2001. godine, nasledio je upravo Nenada Ristića i na mestu generalnog direktora ostao do 2004. godine.
Njegova karijera nije bila vezana samo za novinarstvo i televiziju. Bavio se filmskom produkcijom, bio scenarista, reditelj i producent filmova i vizuelnih efekata. Od 2005. do 2008. bio je direktor i suvlasnik kompanije "Žizgin Art", a od 2008. do 2013. godine obavljao je diplomatsku dužnost u okviru Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Bio je ambasador Srbije u Bugarskoj. Od maja 2013. radio je kao nezavisni medijski konsultant i preduzetnik.
Podudarnost i sudbina
Ristić i Crkvenjakov imali su različite profesionalne puteve i prepoznatljive karijere, ali ih je povezivala ista medijska kuća, čije su rukovođenje obojica preuzimala u važnim periodima njene istorije.
Jedan je generacijama gledalaca ostao u sećanju po neposrednosti, duhovitosti i televizijskom izrazu, drugi po karijeri koja je povezivala novinarstvo, filmsku produkciju i diplomatiju.
Gotovo istovremeni odlasci dvojice nekadašnjih čelnika RTS neobična su i tužna podudarnost, koja je na poseban način povezala i završetke njihovih životnih priča.