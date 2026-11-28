"Policijski službenici su, odmah po prijavi, preduzeli mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i rasvetljavanju događaja. O događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se od V.V. prikupe obaveštenja na zapisnik u odnosu na navedeni događaj. Izjave su u policijskim prostorijama uzete i od više drugih lica, a preduzete su i druge policijsko-tužilačke aktivnosti. Nakon sagledavanja spisa predmeta, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se izjasnio da se u radnjama V.V. stiču bitni elementi krivičnog dela teška telesna povreda i naložio da se ovo lice liši slobode", navode u saopštenju policije.