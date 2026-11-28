NASILJE U UGOSTITELJSKOM OBJEKTU U PODGORICI: Muškarac (49) staklenom čašom teško povredio ženu
Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica lišili su slobode V.V. (49), zbog sumnje da je naneo tešku telesnu povredu jednoj ženskoj osobi u ugostiteljskom objektu u Gornjoj Gorici u Podgorici 20. novembra.
V.V. je, kako se sumnja, 20.11.2026. godine, u ugostiteljskom objektu u naselju Gornja Gorica u Podgorici, staklenom čašom gađao i pogodio oštećenu, nanevši joj tešku telesnu povredu u vidu frakture nosne kosti i maksilarnog sinusa.
"Policijski službenici su, odmah po prijavi, preduzeli mere i radnje na utvrđivanju svih činjenica i rasvetljavanju događaja. O događaju je obavešten nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se od V.V. prikupe obaveštenja na zapisnik u odnosu na navedeni događaj. Izjave su u policijskim prostorijama uzete i od više drugih lica, a preduzete su i druge policijsko-tužilačke aktivnosti. Nakon sagledavanja spisa predmeta, državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se izjasnio da se u radnjama V.V. stiču bitni elementi krivičnog dela teška telesna povreda i naložio da se ovo lice liši slobode", navode u saopštenju policije.
Osumnjičeni V.V. će, u zakonom propisanom roku, uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično delo.
Kurir.rs/RTCG