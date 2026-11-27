PORUČIO DA NEĆE ODUSTATI OD PRINCIPA

PORUČIO DA NEĆE ODUSTATI OD PRINCIPA

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Mandatar za premijera Republike Srpske Igor Dodik kazao je da očekuje da koalicioni partneri budu deo nove vlade i da je čine odgovorni i stručni ljudi.

- Prihvatio sam da budem mandatar, ali ne po svaku cenu. Neću odustati od svojih principa kada je reč o sastavu vlade - poručio je Dodik.

Rekao je da je tokom konsultacija bilo određenih neslaganja, ali da veruje da će se prevazići narednih dana.

- Postoji dobra volja za dogovor - rekao je mandatar i dodao da stranke koje čine vladajuću većinu imaju potpisan koalicioni sporazum.

1/8 Vidi galeriju Igor Dodik, mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Foto: FOTO SRNA/ Borislav Zdrinja/FOTO TANJUG

Kandidat za predsednika Vlade Republike Srpske rekao je da se nada da će do 10. decembra predstaviti ekspoze i sastav nove vlade poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Prema njegovim rečima, konsultacije sa SNSD su pomerene za sutra u 10.00 časova.