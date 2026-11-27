"PRIHVATIO SAM DA BUDEM MANDATAR, ALI NE PO SVAKU CENU" Kandidat za premijera Republike Srpske Igor Dodik se nada da će do 10. decembra predstaviti ekspoze
- Igor Dodik kaže da je prihvatio mandat, ali ne po svaku cenu, i da će insistirati na odgovornom i stručnom sastavu nove vlade. Tokom konsultacija bilo je neslaganja, ali veruje da će biti prevaziđena narednih dana.
- Nada se da će do 10. decembra predstaviti ekspoze i sastav vlade poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Na konsultacijama su bili predstavnici SPS, SP, DEMOS, NDP, NPS, Ujedinjene Srpske i RSS.
Mandatar za premijera Republike Srpske Igor Dodik kazao je da očekuje da koalicioni partneri budu deo nove vlade i da je čine odgovorni i stručni ljudi.
- Prihvatio sam da budem mandatar, ali ne po svaku cenu. Neću odustati od svojih principa kada je reč o sastavu vlade - poručio je Dodik.
Rekao je da je tokom konsultacija bilo određenih neslaganja, ali da veruje da će se prevazići narednih dana.
- Postoji dobra volja za dogovor - rekao je mandatar i dodao da stranke koje čine vladajuću većinu imaju potpisan koalicioni sporazum.
Kandidat za predsednika Vlade Republike Srpske rekao je da se nada da će do 10. decembra predstaviti ekspoze i sastav nove vlade poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Prema njegovim rečima, konsultacije sa SNSD su pomerene za sutra u 10.00 časova.
Na konsultacijama sa mandatarom bili su predstavnici SPS, SP, DEMOS i NDP, NPS, Ujedinjene Srpske i RSS.
(Kurir.rs/RTRS)