Na inicijativu predsednika Skupštine i Nove srpske demokratije, Andrije Mandića , a na predlog potpredsednika Budimira Aleksića , Vlada Crne Gore je donela odluku o obeštećenju porodica i logoraša iz splitskog logora u Lori .

Prema odluci, suma koja se isplaćuje je u iznosu od 200.000 evra po porodici .

Odluka je posebno značajna u momentu kada srpski narod u Crnoj Gori očekuje ispravljanje nepravdi, a jedna od njih jeste i odnos prema stradalima u ratovima devedesetih, a za šta se programski zalaže NSD, napisao je Mandić u objavi na Fejsbuku.