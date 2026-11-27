Vlada Crne Gore odlučila je da obešteti porodice i logoraše iz splitskog logora Lora, na inicijativu Andrije Mandića i predlog Budimira Aleksića
Crna Gora
VLADA CRNE GORE ODLUČILA: Porodicama zlostavljanih logoraša u splitskoj Lori po 200.000 evra obeštećenja!
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Na inicijativu predsednika Skupštine i Nove srpske demokratije, Andrije Mandića, a na predlog potpredsednika Budimira Aleksića, Vlada Crne Gore je donela odluku o obeštećenju porodica i logoraša iz splitskog logora u Lori.
Prema odluci, suma koja se isplaćuje je u iznosu od 200.000 evra po porodici.
Odluka je posebno značajna u momentu kada srpski narod u Crnoj Gori očekuje ispravljanje nepravdi, a jedna od njih jeste i odnos prema stradalima u ratovima devedesetih, a za šta se programski zalaže NSD, napisao je Mandić u objavi na Fejsbuku.
(Kurir.rs/Tanjug)
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