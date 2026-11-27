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Sezona je prehlada i virusa, a ovih dana gotovo da svi oko nas kašlju, kijaju, osećaju simptome gripa... Međutim, tokom ovog perioda ne miruju ni bakterijske infekcije, koje se, kao i virusne, lakše i brže prenose kada se boravi u zatvorenom prostoru.

Iako obe infekcije mogu da izazovu bol, otežano gutanje i povišenu temperaturu, postoje određeni simptomi koji mogu da pomognu da se posumnja na to o kojoj je vrsti infekcije reč.

Virusna upala grla

Kada je uzrok upale grla virus, tegobe se najčešće razvijaju postepeno i često su praćene drugim simptomima infekcije disajnih puteva koje nazivamo prehladom:

Curenje ili zapušenost nosa - često se javljaju zajedno sa bolom u grlu.

Kašalj - naročito suv ili nadražajan, može biti praćen promuklošću.

Kijanje i suzenje očiju - dodatni su pokazatelji da je reč o virusnoj infekciji.

Blago povišena temperatura - mada i virusi mogu izazvati visoku temperaturu.

Postepeno pojačavanje tegoba - bol u grlu može se pojaviti zajedno sa ostalim simptomima prehlade.

Virusna upala grla uglavnom prolazi spontano, najčešće u roku od nekoliko dana. Lečenje je usmereno na ublažavanje simptoma, odmor i dovoljan unos tečnosti, bez upotrebe antibiotika.

Curenje i zapušen nos, kijanje, bol u grlu, kašalj, povišena temperatura i malaksalost najčešći su simptomi respiratornih infekcija Foto: Shutterstock

Bakterijska upala grla

Bakterijsku upalu grla najčešće izaziva streptokok grupe A. Za razliku od virusnih infekcija, ona se često javlja naglo, a bol može biti veoma intenzivan, naročito prilikom gutanja.

Simptomi koji mogu da ukažu na bakterijsku infekciju su:

Iznenadan i jak bol u grlu - često bez prethodnih simptoma prehlade.

Visoka temperatura - neretko iznad 38 stepeni.

Uvećani i bolni limfni čvorovi na vratu - posebno sa prednje strane vrata.

Uvećani i crveni krajnici - ponekad sa belim naslagama ili gnojnim tačkicama.

Glavobolja i bolovi u stomaku - naročito kod dece, kod koje se mogu javiti i mučnina i povraćanje.

Kod streptokokne upale grla, kašalj, curenje nosa i promuklost uglavnom izostaju. Ipak, nijedan od ovih simptoma sam po sebi nije dovoljan da potvrdi bakterijsku infekciju.

Kako se pouzdano utvrđuje uzrok upale grla?

Foto: Shutterstock

Iako određeni simptomi mogu da pomognu u razlikovanju virusne i bakterijske infekcije, klinička slika nije uvek dovoljna za sigurnu procenu. Lekar na osnovu pregleda i simptoma procenjuje da li je potrebno uraditi brzi streptokokni test ili bris grla. Brzi test može da pokaže prisustvo streptokoka, dok se brisom, odnosno mikrobiološkom kulturom, bakterija može dodatno potvrditi. Ovo je važno jer se virusna i bakterijska upala ne leče na isti način.

Zašto nije dobro uzimati antibiotike na svoju ruku?

Antibiotici deluju na bakterije, ali ne i na viruse. Zbog toga njihovo uzimanje kod virusne upale grla neće ubrzati oporavak, a može doprineti razvoju otpornosti bakterija na antibiotike. Kada se potvrdi streptokokna infekcija, lekar može da propiše odgovarajuću antibiotsku terapiju. Ona pomaže u skraćivanju trajanja tegoba, smanjenju širenja infekcije i sprečavanju mogućih komplikacija.

Dok traje upala, važno je unositi dovoljno tečnosti, odmarati se i ublažavati bol odgovarajućim lekovima po savetu lekara ili farmaceuta.