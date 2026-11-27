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Evropski parlament (EP) u Strazburu juče je u celini usvojio rezoluciju o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara! Ovaj dokument, kako je Kurir već pisao, zajednički su predložili hrvatski evroposlanici Karl Resler iz Evropske narodnestranke (EPP), Tonino Picula iz Progresivnog saveza socijalista i demokrata, Stiven Nikola Bartulica iz Evropskih konzervativaca i reformista (ECR) i Gordan Bosanac (Zeleni).

Rezolucija usvojena je aklamacijom, odnosno bez klasičnog poimeničnog glasanja, a osim 12 hvratskih, rezoluciju je potpisalo i pet evroposlanika iz Švedske, Nemačke, Španske, Austrije i Belgije. U konačni tekst uneto je pet amandmana nakon kompromisa sa liberalnom grupom "Obnovimo Evropu", čiji je prvobitni predlog podržalo sedam regionalnih organizacija za ljudska prava, među kojima su hrvatska "Dokumenta" i srpski Fond za humanitarno pravo na čelu sa Natašom Kandić.

Ratne arhivi

Usvojenom Rezolucijom o Vukovaru, vlasti Srbije se pozivaju da omoguće pristup relevantnim ratnim arhivama, objave sve informacije o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica, bore se protiv nekažnjivosti za ratne zločine i olakšaju nalaženje, identifikaciju i dostojanstven povratak posmrtnih ostataka žrtava njihovim porodicama. Srbija se poziva "da konačno, na istinski inkluzivan i transparentan naćin, usvoji odavno najavljeni zakon o nestalim osobama".

Evropski parlament je ovom rezolucijom osudio javno odavanje počasti generalu Ratku Mladiću, koji je pravosnažnom presudom osuđen za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovecnosti i ratne zločine pre Haški tribunalom. U rezoluciji piše da takva praksa podriva pomirenje, vređa žrtve i narušava poštovanje činjenica koje su utvrdili sudovi.

Direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac izjavio je da su u ovoj Rezoluciji ponovo prećutane srpske žrtve i da u samoj rezolucije nema ničeg novog "što već nije isporučivano", ali da je sada sve podignuto na nivo rezolucije!

Savo Štrbac Foto: Kurir Televizija

- Dosad je to bilo u godišnjim izveštajima o praćenju Srbije na putu ka EU, a sada predlog dolazi od izvestioca EP za Srbiju Tonina Picule. U ovoj rezoluciji je prećutano mnogo toga. Prećutane su srpske žrtve. Imali smo najpre dva predloga rezolucije, odnosno dva nacrta, pa je došlo do usaglašavanja. Na području opštine Vukovar bilo je oko 500 srpskih poverenika, dok ih je u samom gradu bilo oko 350. A prećutane su srpske žrtve u Vukovaru i zločini nad srpskim civilima, kojih je bilo mnogo mesecima pre pokretanja operacije JNA, a za koje nije doneta nijedna pravnosnažna osuđujuća presuda ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u Hagu. Neke smo pronašli ovamo uz Dunav, po Vojvodini, neke još tražimo - kazao je za Kurir Štrbac i dodaje da dokument nije puki komemorativni osvrt na događaje iz novembra 1991. godine, već jasna politička poruka Hrvatske.

Dodati amandmani: Izvinjenje Tadića i odgovornost Miloševića Nakon pritiska liberalnih grupa (Renew Europe) i nevladinih organizacija za ljudska prava iz regiona, u finalni tekst rezolucije uneto je pet amandmana u pokušaju da se unese delimična ravnoteža u tekst: 1. Uvršteno je zvanično izvinjenje bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića koje je uputio na Ovčari 2010. godine.

2. Dodata je formulacija kojom se priznaje da porodice nestalih svih nacionalnosti još čekaju odgovore.

3. Izmenjena je odgovornost, pa se umesto kolektivne odgovornosti Srbije navodi odgovornost režima Slobodana Miloševica i uticajnih pojedinaca iz tadašnjih srpskih političkih i intelektualnih krugova

Srđan Kolar, zamenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske zajednice, rekao je da je žrtva uvek žrtva i da ne bi smelo jednostrano da se gleda na to!

Srđan Kolar Foto: Kurir Televizija

- Među svim nestalima za kojima se traga mnogo je Srba, ali se to nigde ne navodi i nije ništa novo za Hrvatsku! Potrebno je da se svi nestali nađu i da porodice nađu mir - rekao je Srđan Kolar.

Jednostrano

Studentski pokret ranije je poručio da se ne slaže sa tekstom rezolucije i da "istinsko pomirenje nije moguće nametanjem jednostranih tumačenja prošlosti".

- Smatramo da dokument u ovakvom obliku ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorijskih događaja, niti izgradnji poverenja i pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije. U predlogu rezolucije gotovo u potpunosti su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubistva, progone, uništavanje imovine i masovno izbeglištvo. Događaji poput operacija "Bljesak" i "Oluja", kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tokom rata, ne mogu biti izostavljeni iz celovitog sagledavanja ovog istorijskog perioda - naveli su studenti na Iksu.

Prema njihovim rečima, Srbija i srpski narod imaju pravo na dostojanstveno sećanje na sopstvene žrtve, kao što i svi drugi narodi imaju pravo da čuvaju uspomenu na svoje stradale.

Hrvatski evroposlanik Tonino Picula, koji je bio jedan od četiri predlagača rezolucije, rekao je da Srbija mora da poštuje sudski utvrđene činjenice.

Tonino Picula Foto: ETAPHOTO/European Parliament/Valentine ZELER

- Vukovar nije samo simbol hrvatske žrtve, nego od danas i trajna poruka Evropi - poručio je Picula.

Zahtevi Srbiji: Od pristupa arhihvama do usvajanja zakona - pristup ratnim arhivima i objavljivanje podataka o pojedinačnim i masovnim grobnicama - bbrba protiv nekažnjivosti ratnih zločina - pronalaženje i identifikaciji nestalih i vraćanje posmrtnih ostataka porodicama - usvajanje zakona o nestalim licima na istinski inkluzivan i transparentan način - osuda svakog oblika poricanja, umanjivanja i veličanja ratnih zločina, uključujući javne počasti osuđenim ratnim zločincima