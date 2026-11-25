IZVINJENJE BORISA TADIĆA HRVATSKOJ UBAČENO U REZOLUCIJU EP O VUKOVARU! Pet ključnih izmena pred sutrašnje glasanje u Strazburu
Političke grupe u Evropskom parlamentu postigle su dogovor o tekstu rezolucije povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara. U predlog četvorice hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu uneto je pet izmena, među kojima su pominjanje izvinjenja bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadićana Ovčari i izmena formulacije o odgovornosti političkih i društvenih aktera u Srbiji.
Kako piše Večernji list, izmenjen predlog rezolucije su podržali i liberali iz političke grupe Obnovimo Evropu (Renew Europe), koji su prethodno podneli sopstveni predlog, a iza kojeg je stalo sedam organizacija za ljudska prava sa prostora bivše Jugoslavije, među kojima i Fond za humanitarno pravo Nataše Kandić, koja je na Iksu o tome obavestila javnost.
Evropski parlament će tako u četvrtak u Strazburu glasati o jednom usaglašenom tekstu.
Prvobitni predlog, nastao na inicijativu evroposlanika HDZ-a Karla Reslera, uz podršku svih hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu, podržale su četiri političke grupe: narodnjaci, socijaldemokrate, konzervativci i Zeleni.
Izmene u predlogu
U konačnom predlogu zadržana je formulacija o "Miloševićevoj velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku", ali je odavanje počasti žrtvama prošireno i na žrtve ostalih ratova tokom nasilnog raspada Jugoslavije. U tekstu je navedena i zajednička poseta tadašnjih predsednika Hrvatske i Srbije Iva Josipovića i Borisa Tadića Ovčari 2010. godine, kada se srpski predsednikl poklonio žrtvama i izvinio zbog počinjenih zločina.
Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić u dva navrata je uputio javno izvinjenje građanima Hrvatske zbog ratnih stradanja i zločina počinjenih tokom ratova devedesetih godina.
Prvi put je to uradio 2007. godine, gostujući u emisiji 'Nedeljom u dva' na Hrvatskoj radio-televiziji (HRT).
U novembru 2010. godine, Tadić je boravio u nezvaničnoj poseti Vukovaru zajedno sa tadašnjim predsednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Položio je venac na spomen-obeležje na poljoprivrednom dobru Ovčara i poručio da je došao da se pokloni žrtvama, uputi reči izvinjenja, iskaže žaljenje i stvori mogućnost da Srbija i Hrvatska okrenu novu stranicu istorije.
Istog dana dvojica predsednika obišla su i Paulin Dvor, mesto stradanja srpskih civila, gde je Josipović uputio sličnu poruku.
Trećom izmenom naglašava se da porodice nestalih osoba svih nacionalnosti i dalje čekaju informacije o sudbini svojih najbližih.
Četvrta izmena odnosi se na deo rezolucije koji govori o odgovornosti za podsticanje etničkih tenzija i neprijateljstava ultranacionalističkom retorikom i idejom Velike Srbije. Umesto dosadašnje formulacije "o Miloševiću i pripadnicima srpskog političkog i društvenog establišmenta", sada se uz Miloševića navode "uticajni pojedinci iz srpskih analitičkih, političkih i intelektualnih krugova".
Poslednja izmena se odnosi na upotrebu termina, umesto "Teritorijalne odbrane Srbije", u rezoluciji će se pominjati "srpska Teritorijalna odbrana".
Alternativni predlog liberala podržale NVO
Dogovorenim izmenama su prethodila neslaganja oko sadržaja rezolucije, a predstavnici srpskih studenata javno su se usprotivili predlogu hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu, dok je sedam organizacija za ljudska prava sa prostora bivše Jugoslavije podržalo alternativni tekst koji je u ime liberala podneo austrijski evroposlanik Helmut Bransteter.
Među tim organizacijama su hrvatska Documenta i srpski Fond za humanitarno pravo.
Organizacije su tražile da se u rezoluciji pomenu i srpski civili ubijeni ili nestali u Vukovaru pre početka opsade grada. Založile su se za primenu jednakih kriterijuma prema svim državama regiona u suočavanju sa ratnom prošlošću, kao i za individualnu odgovornost za ratne zločine.
Zahtevi za Srbiju
Predlog hrvatskih poslanika u Evropskom parlamentu od Srbije zahteva otvaranje ratnih arhiva, dostavljanje informacija o lokacijama grobnica, saradnju u procesuiranju ratnih zločina i donošenje zakona o nestalim osobama.
Cilj inicijative je da stradanje Vukovara postane deo zajedničkog evropskog istorijskog sećanja i da se naglasi značaj utvrđivanja odgovornosti za ratne zločine i rasvetljavanja sudbine nestalih osoba.
Ukoliko bude usvojena, to će biti prva rezolucija Evropskog parlamenta koja je posebno posvećena stradanju Vukovara.
Rezolucija nije pravno obavezujuća, što znači da njeno usvajanje neće uvesti nove uslove za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.