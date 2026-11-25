Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić u dva navrata je uputio javno izvinjenje građanima Hrvatske zbog ratnih stradanja i zločina počinjenih tokom ratova devedesetih godina.

Prvi put je to uradio 2007. godine, gostujući u emisiji 'Nedeljom u dva' na Hrvatskoj radio-televiziji (HRT).

U novembru 2010. godine, Tadić je boravio u nezvaničnoj poseti Vukovaru zajedno sa tadašnjim predsednikom Hrvatske Ivom Josipovićem. Položio je venac na spomen-obeležje na poljoprivrednom dobru Ovčara i poručio da je došao da se pokloni žrtvama, uputi reči izvinjenja, iskaže žaljenje i stvori mogućnost da Srbija i Hrvatska okrenu novu stranicu istorije.

Istog dana dvojica predsednika obišla su i Paulin Dvor, mesto stradanja srpskih civila, gde je Josipović uputio sličnu poruku.