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Evropski parlament u četvrtak 26. novembra glasa o rezoluciji o Vukovaru koju su podneli hrvatski poslanici, a na koju je reagovao Studentski pokret, koji je poručio da dokument ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorijskih događaja i pomirenju među narodima bivše Jugoslavije.

Rasprava o padu Vukovara održana je sinoć, na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta Strazburu, povodom 35. godišnjice stradanja ovog grada.

Reč je o rezoluciji o stradanju Vukovara koju su zajednički predložili hrvatski poslanici iz četiri političke grupe u Evropskom parlamentu, a u kojoj se između ostalog traži od Srbije da usvoji zakon o nestalim licima "na istinski i transparentan način".

Šta piše u nacrtu rezolucije?

Nacrt opisuje odbranu Vukovara kao središnje mesto hrvatskog nacionalnog sećanja i simbol otpora "Miloševićevoj velikosrpskoj agresiji". Navodi da je Vukovar bio prvi evropski grad posle Drugog svetskog rata koji je gotovo potpuno uništen.

Pozivajući se na rad Haškog tribunala, nacrt izražava žaljenje što nisu svi počinioci izvedeni pred lice pravde. Sećanje na Vukovar predstavljeno je kao evropsko, a ne samo hrvatsko pitanje.

Od Srbije se traži da omogući pristup ratnim arhivima i objavi podatke o pojedinačnim i masovnim grobnicama. Traži se i da se bori protiv nekažnjivosti ratnih zločina, pomogne u pronalaženju i identifikaciji nestalih i vrati posmrtne ostatke porodicama.

Beograd se poziva da usvoji dugo obećavani zakon o nestalim licima "na istinski inkluzivan i transparentan način“.

Nacrt osuđuje svaki oblik poricanja, umanjivanja i veličanja ratnih zločina, uključujući javne počasti osuđenim ratnim zločincima. Posebno osuđuje počasti generalu Ratku Mladiću na sahrani u Beogradu 7. septembra 2026. Prema nacrtu, takve prakse podrivaju pomirenje i ne poštuju sudske presude.

Reakcija SL i odgovor hrvatskog poslanika

Studentski pokret je izrazio neslaganje sa sadržinom predloga rezolucije, jer su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj.

- U predlogu rezolucije gotovo u potpunosti su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubistva, progone, uništavanje imovine i masovno izbeglištvo. Događaji poput operacija 'Bljesak' i 'Oluja', kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tokom rata, ne mogu biti izostavljeni iz celovitog sagledavanja ovog istorijskog perioda, istakli su u objavi Studenti u blokadi na mreži Iks.

Na to je odgovorio Karlo Resler, jedan od inicijatora rezolucije, i u svojoj objavi na Iksu kazao da nova vlast mora odluči da li želi da "odbaci Miloševićevo nasleđe".

"Povodom 35. godišnjice razaranja i stravičnih zločina, kao Evropski parlament poklonićemo se žrtvama Vukovara i Ovčare. Nadolazeća vlast će samostalno odlučiti - ili će istinski odbaciti Miloševićevo nasleđe i krenuti ka Evropi, ili će ući u isti lavirint, isto klupko mitomanije i otrovne propagande - ono što Srbiju drži okovanom", naveo je on na Iksu.

Inicijatori glavnog predloga rezolucije o Vukovaru su, pored Karla Reslera, hrvatski evroparlamentarci Tonino Picula, Stiven Nikola Bartulica i Gordan Bosanac, dok je poseban, alternativni nacrt podneo austrijski poslanik Helmut Brandštater.

Podsećamo, poslanik hvatskog Domovinskog pokreta (DP) Stiven Nikola Bartulica, čije su obraćanje u Evropskom parlamentu u maju 2025. godine slušali studenti u blokadi, poručio je da nema normalizacije odnosa između Hrvatske i Srbije dok Srbija ne prizna odgovornost za agresiju devedesetih godina i ne pristane na isplatu ratne odštete.

Stiven Nikola Bartulica, govor u Strazburu u maju 2025. godine Foto: Printscreen/X