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Studenti u blokadi oglasili su povodom predloga rezolucije Evropskog parlamenta o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara, ocenjujući da takav dokument u predloženom obliku ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorije niti izgradnji poverenja i pomirenja u regionu.

- Ne slažemo se sa sadržinom predloga rezolucije Evropskog parlamenta povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara. Smatramo da dokument u ovakvom obliku ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorijskih događaja, niti izgradnji poverenja i pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije. U predlogu rezolucije gotovo u potpunosti su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubistva, progone, uništavanje imovine i masovno izbeglištvo. Događaji poput operacija "Bljesak" i "Oluja", kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tokom rata, ne mogu biti izostavljeni iz celovitog sagledavanja ovog istorijskog perioda - naveli su studenti na Iksu.

Kako su napisali, neprihvatljivo je da se složeni procesi raspada SFRJ, međunacionalnih odnosa i oružanih sukoba svode na pojednostavljenu sliku kolektivne odgovornosti srpskog naroda.

- Odgovornost za ratne zločine mora biti individualna i utvrđena na osnovu dokaza i pravosnažnih sudskih presuda, a ne pripisivana čitavim narodima. Pitanja nestalih lica, otvaranja arhiva i procesuiranja ratnih zločina moraju se rešavati kroz iskrenu regionalnu saradnju, uzajamno poštovanje i primenu jednakih standarda za sve države - naveli su i dodali:

- Srbija ima obavezu da sarađuje u rasvetljavanju sudbine nestalih i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine, ali isti pristup mora postojati i kada je reč o srpskim žrtvama i zločinima počinjenim nad njima. Evropske institucije, koje se zalažu za pomirenje, toleranciju i zajedničke evropske vrednosti, moraju biti dosledne u odnosu prema svim žrtvama i istorijskim činjenicama. Sećanje na prošlost ne sme postati sredstvo političkog pritiska, niti se sme koristiti za produbljivanje postojećih podela u regionu - istakli su studenti.

Prema njihovim rečima, Srbija i srpski narod imaju pravo na dostojanstveno sećanje na sopstvene žrtve, kao što i svi drugi narodi imaju pravo da čuvaju uspomenu na svoje stradale.

- Istinsko pomirenje nije moguće nametanjem jednostranih tumačenja prošlosti, već iskrenim suočavanjem sa svim zločinima, bez obzira na to ko ih je počinio i nad kim su počinjeni. Zbog svega navedenog, smatramo da predlog rezolucije u sadašnjem obliku ne doprinosi uravnoteženoj kulturi sećanja i pomirenju. Njime se propušta prilika da se na celovit, objektivan i nediskriminatoran način obuhvate stradanja svih naroda tokom ratova devedesetih godina - zaključili su.