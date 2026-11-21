Hrvatska ne traži teritoriju Crne Gore, ali neće ustupiti ni deo svoje u pregovorima o razgraničenju između dve zemlje, izjavio je hrvatski premijer Andrej Plenković, odgovarajući na izjavu crnogorskog ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića da Podgorica neće ustupiti nijedan deo svoje teritorije u pregovorima sa Zagrebom.

- Ne mogu do kraja da razaznam o kom se to pedlju radi. Hrvatska nikada ne traži tuđu teritoriju, ali ne daje svoju i to naša vlada, niti bilo ko drugi u Hrvatskoj, neće dozvoliti - poručio je Plenković.ž

On je dodao da se hrvatski predlog sporazuma o razgraničenju na kopnu zasniva na načelima Badinterove komisije, prema kojima su granice nekadašnjih jugoslovenskih republika nakon raspada SFRJ postale državne granice.