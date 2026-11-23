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Glas studentskog pokreta u Srbiji protiv predloga rezolucije Evropskog parlamenta o 35. godišnjici pada i razaranja Vukovara odjeknuo je i regionom, a posebno u hrvatskim medijima.

Portali iz zemalja regiona preneli su kao jednu od udarnih vesti objavu Studenata u blokadi koji su poručili da pomenuti dokument u predloženom obliku ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorije niti izgradnji poverenja i pomirenja u regionu. "Bura u Srbiji zbog Vukovara: Studenti odbacili europsku rezoluciju, evo što im smeta", jedan je od udarnih naslova hrvatskog T portala.

T portal Foto: Printscreen

"Jutarnji list" je poruku iz Beograda preneo u tekstu pod naslovom "Srpski studenti pobunili se zbog rezolucije EP-a o Vukovaru. Spominju Oluju, Bljesak, srpske žrtve..."

Jutarnji list Foto: Printscreen

Sarajevski portal "Slobodna Bosna" prenela je vest iz Beograda pod naslovom: "IZNENADILI SVOJIM STAVOM: Studenti koji traže promjene u Srbiji protiv rezolucije o Vukovaru, evo kako obrazlažu svoj potez".

Foto: Printscreen

Ono što je iznenadilo region je jasan i principijelan stav predstavnika nove vlasti u Srbiji.

Radio Sarajevo Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

U njihovoj objavi se otvoreno kaže da se ne slažu sa sadržinom predloga rezolucije Evropskog parlamenta povodom 35. godišnjice pada i razaranja Vukovara.

- Smatramo da dokument u ovakvom obliku ne doprinosi objektivnom sagledavanju istorijskih događaja, niti izgradnji poverenja i pomirenja među narodima na prostoru bivše Jugoslavije. U predlogu rezolucije gotovo u potpunosti su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubistva, progone, uništavanje imovine i masovno izbeglištvo. Događaji poput operacija "Bljesak" i "Oluja", kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tokom rata, ne mogu biti izostavljeni iz celovitog sagledavanja ovog istorijskog perioda - naveli su studenti na Iksu.

Kako su napisali, neprihvatljivo je da se složeni procesi raspada SFRJ, međunacionalnih odnosa i oružanih sukoba svode na pojednostavljenu sliku kolektivne odgovornosti srpskog naroda.

- Odgovornost za ratne zločine mora biti individualna i utvrđena na osnovu dokaza i pravosnažnih sudskih presuda, a ne pripisivana čitavim narodima. Pitanja nestalih lica, otvaranja arhiva i procesuiranja ratnih zločina moraju se rešavati kroz iskrenu regionalnu saradnju, uzajamno poštovanje i primenu jednakih standarda za sve države - naveli su i dodali:

- Srbija ima obavezu da sarađuje u rasvetljavanju sudbine nestalih i utvrđivanju odgovornosti za počinjene zločine, ali isti pristup mora postojati i kada je reč o srpskim žrtvama i zločinima počinjenim nad njima. Evropske institucije, koje se zalažu za pomirenje, toleranciju i zajedničke evropske vrednosti, moraju biti dosledne u odnosu prema svim žrtvama i istorijskim činjenicama. Sećanje na prošlost ne sme postati sredstvo političkog pritiska, niti se sme koristiti za produbljivanje postojećih podela u regionu - istakli su studenti.

Prema njihovim rečima, Srbija i srpski narod imaju pravo na dostojanstveno sećanje na sopstvene žrtve, kao što i svi drugi narodi imaju pravo da čuvaju uspomenu na svoje stradale.

- Istinsko pomirenje nije moguće nametanjem jednostranih tumačenja prošlosti, već iskrenim suočavanjem sa svim zločinima, bez obzira na to ko ih je počinio i nad kim su počinjeni. Zbog svega navedenog, smatramo da predlog rezolucije u sadašnjem obliku ne doprinosi uravnoteženoj kulturi sećanja i pomirenju. Njime se propušta prilika da se na celovit, objektivan i nediskriminatoran način obuhvate stradanja svih naroda tokom ratova devedesetih godina - zaključili su.

Tonino Picula Foto: ETAPHOTO/European Parliament/Valentine ZELER, Printscreen

Podsećamo, Evropski parlament večeras raspravlja o nacrtu rezolucije o Vukovaru - rasprava počinje u 19.15 časova i planirano je da traje do 20 časova, dok je glasanje zakazano za četvrtak, 26. novembar. Dokument je pripremljen povodom "35. godišnjice stradanja Vukovara" na inicijativu četvorice hrvatskih evroposlanika među kojima je i Tonino Picula.