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Prvi ozbiljan spoljnopolitički pritisak na novu vlast u Srbiji nimalo slučajno stiže iz Hrvatske, i to u trenutku političke tranzicije u Beogradu, kada nova vlada tek treba da bude formirana.

Nakon što je premijer Andrej Plenković poručio da Hrvatska od Srbije očekuje obnovu dijaloga o pitanju nestalih u poslednjem ratu, četvorica hrvatskih evroparlamentaraca iz različitih političkih grupacija, od desnice do zelenih, uspeli su da jednu tragičnu i složenu temu iz građanskog rata devedesetih prvi put nametnu kao samostalnu rezoluciju predstavničkog tela Evropske unije.

Evropski parlament Foto: Printscreen X

U nacrtu teksta rezolucije o Vukovaru hrvatski poslanici Karlo Resler, Tonino Picula, Stiven Nikola Bartulica i Gordan Bosanac podsetili su na teške zločine počinjene tokom opsade i nakon pada grada (poput masakra na Ovčari) i istakli isključivu odgovornost JNA i srpskih snaga.

Zbog takvog jednostranog pristupa odmah je reagovala Studentska lista, poručivši da nacrt rezolucije ne doprinosi pomirenju jer u potpunosti ignoriše zločine nad srpskim stanovništvom, progone i akcije poput "Bljeska" i "Oluje", i da odgovornost mora biti individualna i zasnovana na sudskim presudama, a ne pripisivana čitavim narodima.

Dokument će, nema sumnje biti usvojen u četvrtak 26. novambra u Evropskom parlamentu, i iako neće imati pravno obavezujuću snagu, predstavlja snažan politički instrument kojim Zagreb, koristeći poziciju članice EU, pokušava da oblikuje zvanični briselski narativ i unapred postavi konkretna merila i uslove novoj vlasti u Beogradu na njenom evropskom putu, ocena je sagovornika Kurira.

Poznata matrica

- Kad se tekst pažljivo pročita, uočava se poznata matrica, a ono što taj dokument čini duboko nepravednim nije samo ono što u njemu piše, već ono što je prećutano. A prećutane su srpske žrtve u Vukovaru izločini nad srpskim civilima, kojih je bilo mnogo mesecima pre pokretanja operacije JNA, a za koje nije doneta nijedna pravnosnažna osuđujuća presuda ni u Hrvatskoj, ni u Srbiji, ni u Hagu - kaže za Kurir direktor Dokumentaciono-informacionog centra "Veritas" Savo Štrbac.

Savo Štrbac, predsednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Foto: Kurir Televizija

On dodaje da dokument nije puki komemorativni osvrt na događaje iz novembra 1991. godine, već jasna politička poruka Hrvatske.

- To je i svojevrsni spisak uslova koje Hrvatska, koristeći položaj punopravne članice EU, preko Strazbura i Brisela ispostavlja novoj vlasti u Srbiji na njenom evropskom putu.Reč je o jednostranom i ucenjivačkom dokumentu kojim se koristi politički vakuum u Beogradu. Iskorišćen je taj interegnum da se novima u Srbiji kaže: "Evo, vodite računa šta ćemo mi tražiti od vas i tako se postavite." Nema pomirenja ni dobrosusedskih odnosa na ovakvim jednostranim rezolucijama. Hrvatskoj se sada može jer je članica EU, Crnoj Gori su postavili osam uslova, od kojih se pet odnosi na rat devedesetih, a Srbiji će po tom principu postaviti 888 - upozorava Štrbac.

On podseća da se u nacrtu rezolucije od Srbije traži pomoć i otvaranje arhiva zbog 1.725 nestalih osoba, dok se prećutkuje da je među njima više Srba nego Hrvata, dok u samoj Hrvatskoj izostaje suočavanje sa sopstvenom prošlošću.

- Ovamo ti čitaju lekcije, a ne vide ili ne žele da vide šta se dešava u njihovoj državi - rehabilitaciju ustaštva i "tompsonizaciju" cele Hrvatske, pošto se pola miliona mladih okupi na koncertu na kojem se pevaju proustaške pesme, a na noge Tompsonu dolazi i premijer - zaključuje Štrbac.

Nije mudro

Bivši diplomata i predsednik Foruma za međunarodne odnose Duško Lopandić ocenjuje za Kurir da u trenutku demokratskih promena u Srbiji i potrebe za resetovanjem regionalnih odnosa nije mudro otvarati debate o devedesetim godinama i podgrevati narativ oko kojeg Beograd i Zagreb nikada neće moći u potpunosti da se usaglase.

prof. Duško Lopandić, predsednik Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta Foto: Kurir Televizija

- Reč je o temi Vukovara i zločina na Ovčari, o čemu se u svoje vreme dosta govorilo i kad su tadašnji predsednici Boris Tadić i Ivo Josipović posetili mesto zločina. Dakle, ponovo se podgreva tema koja je svojevremeno razmatrana i oko koje je bila postignuta određena saglasnost. Narativ o devedesetim godinama nije najbolji način da se u Evropskom parlamentu govori o Srbiji - ukazuje Lopandić.

On dodaje da je ovakav nacrt nesumnjivo rezultat hrvatskog lobija, ali ističe da se, imajući u vidu prethodne rezolucije koje su bile vrlo kritične prema bivšem režimu i promene koje su se dogodile, očekivala mnogo pozitivnija i proaktivnija poruka iz EU.

- Nadam se da će u budućnosti Evropski parlament u celini, a ne samo pod uticajem hrvatskog lobija, imati mnogo uravnoteženiji i pozitivniji pristup Srbiji - zaključuje Lopandić.

Podmetanje bez učešća Beograda

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović ocenio je da Hrvatska ovom rezolucijom pokušava da promeni istoriju podnoseći dokument baš u trenutku kada Srbija nema delegaciju u EP.

Foto: Kurir Televizija

- To govori o lošoj nameri da se poslanicima nešto podmetne bez učešća Beograda. Pokušavaju da punu odgovornost prebace na Srbiju, zanemarujući da je mnogo više Srba nestalo u Hrvatskoj nego Hrvata. Narativ rezolucije govori o zločinima JNA i zločinima nad Hrvatima, ali tu su se desili i strahoviti zločini nad Srbima. Imamo grobnice u kojima su Srbi, a koje nisu otvorene - istakao je Odalović za K1, dodajući da Zagreb godinama odbija sastanke o nestalima i da je saopštenje Studentske liste potkovano činjenicama i dokazima.

EP ne treba da podrži jednostranu rezoluciju

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta pozvao je poslanike Evropskog parlamenta da ne podrže nacrt rezolucije o Vukovaru i da zatraže njenu suštinsku izmenu, ocenjujući da tekst četvorice hrvatskih poslanika jednostrano prikazuje događaje iz 1991. godine, prećutkujući stradanje više od 200 srpskih civila.

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta Foto: Kurir Televizija

- Osuda zločina na Ovčari jeste nedvosmislena, ali ne može biti izgovor za prećutkivanje organizovanih zločina nad Srbima tokom proleća i leta 1991. godine. Neprihvatljivo je i što se od Hrvatske ne traži otvaranje arhiva, objava podataka o 30 poznatih lokacija srpskih grobnica, kao ni identifikacija oko 900 tela u Zagrebu, iako među 1.725 nestalih ima oko 1.000 Srba - poručio je Linta.

On je dodao da je tragično što rezolucija ne zahteva od Hrvatske da procesuira odgovorne za ratne zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima, na šta se obavezala pristupnim ugovorom sa EU.