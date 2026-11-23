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Evropski parlament ove nedelje glasa o rezoluciji o Vukovaru koju su podneli hrvatski poslanici, a Studentski pokret istakao je da su u ovoj rezoluciji zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj. Karlo Resler, jedan od inicijatora rezolucije na to je kazao da nova vlast mora odluči da li želi da "odbaci Miloševićevo nasleđe".

Evropski parlament glasaće ove nedelje o rezoluciji o Vukovaru kojom se Srbija poziva da omogući pristup relevantnim ratnim arhivima i objavi sve raspoložive informacije o lokacijama pojedinačnih i masovnih grobnica.

U nacrtu dokumenta koji su povodom 35 godišnjice pada i razaranja Vukovara podneli hrvatski poslanici u Evropskom parlamentu, Srbija se takođe poziva da se bori protiv nekažnjivosti ratnih zločina i olakša pronalaženje, identifikaciju i dostojanstvenu predaju posmrtnih ostataka žrtava njihovim porodicama.

Od Beograda se traži i da konačno usvoji dugo najavljivani zakon o nestalim licima "na istinski inkluzivan i transparentan način".

U isto vreme snažno se osuđuju svi oblici negiranja, umanjivanja značaja ili veličanja ratnih zločina, uključujući javno slavljenje ili rehabilitaciju osuđenih ratnih zločinaca u regionu.

Međutim, Studentski pokret je danas izrazio neslaganje sa sadržinom predloga rezolucije, jer su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj.

"U predlogu rezolucije gotovo u potpunosti su zanemarena stradanja srpskog civilnog stanovništva u Hrvatskoj, uključujući ubistva, progone, uništavanje imovine i masovno izbeglištvo. Događaji poput operacija 'Bljesak' i 'Oluja', kao i zločini počinjeni nad srpskim civilima tokom rata, ne mogu biti izostavljeni iz celovitog sagledavanja ovog istorijskog perioda", istakli su.

"Povodom 35. godišnjice razaranja i stravičnih zločina, kao Evropski parlament poklonićemo se žrtvama Vukovara i Ovčare. Nadolazeća vlast će samostalno odlučiti - ili će istinski odbaciti Miloševićevo nasleđe i krenuti ka Evropi, ili će ući u isti lavirint, isto klupko mitomanije i otrovne propagande - ono što Srbiju drži okovanom", naveo je Resler na Iksu.